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СМИ выяснили, о чем Саакашвили умоляет "слуг народа"

23 апреля 2020, 19:59

Сааакашвили проводит регулярные встречи с нардепами со Слуги народа.

Саакашвили
Саакашвили упрашивает Слугу народа поддержать его кандидатуру / Скриншот

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, которого планируют назначить вице-премьером по вопросам реформ, проводит встречи с представителями Слуги народа.

Во время встреч Михо всячески пытается убедить нардепов голосовать за его кандидатуру.

"Встречается малыми группами, убеждает тех, которые колеблются. Очаровывает как только может", - сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на собственный источник.

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Также отметим, в пятницу, 24 марта, в "Парковом" должно произойти  заседание партии "Слуга народа", на котором должен присутствовать и Саакашвили.

Саакашвили в Кабмине

Как ранее писал Главред, Михаил Саакашвили возвращается в украинскую власть. Бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии может занять должность вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

Напомним, ранее бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует распасться на пять государств. Он считает, что угрозу целостности страны необходимо укрепить посредством корректировки политической системы.

Михаил Саакашвили Слуга народа Кабинет Министров новости Украины
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