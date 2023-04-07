'Именно то, что нужно': Ермак анонсировал 'много неприятностей' для россиян

В новый пакет санкций против России будет включена атомная энергетика страны-агрессора.

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Ермак анонсировал неприятности для РФ / Коллаж фото офис президента, УНИАН

ЕС готовит 11 пакет санкций против России. Страну-агрессорку ждет "много неприятностей". Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он, что под санкции также попадет атомная энергетика РФ. С таким предложением выступили Польша и страны Балтии.

"Санкции против атомной энергетики РФ - это именно то, что нужно ... Для россиян готовим много неприятностей", - отметил Ермак.

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Глава Офиса президента подчеркнул, что международная санкционная группа Макфола-Ермака уже завершает подготовку "плана действий по усилению санкций против РФ 2.0".

Ермак анонсировал неприятности для РФ / Скриншот

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

Также раньше Евросоюз принял десятый пакет санкций против страны-агрессора РФ. В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо, в том числе и тех, кто ответственен за депортацию украинских детей.

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