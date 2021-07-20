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Сделка Запада с РФ и сотрудничество Украины с Китаем: Арестович объяснил свое резкое заявление

20 июля 2021, 05:28
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На Западе есть страны и политики, которые пытаются "сыграть в дружбу" с Россией в противостоянии с Китаем, сказал Алексей Арестович.

Арестович
Курс Украины на интеграцию с Западом прописан в Конституции – Арестович / УНИАН

Заявление о возможной смене Украиной геополитического вектора вырвано из контекста. Это частное заявление эксперта, а не чиновника Офиса президента, и является теоретическим обоснованием ситуации, при которой Запад мог бы предать Киев. Однако курс на интеграцию украинского государства с западным миром прописан в Конституции и не оспаривается. При этом в США и Европе есть некоторые силы, которые готовы договариваться с Россией против Китая. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

В эфире телеканала Украина 24 он обвинил журналистов в том, что они исказили его слова и назвал свою точку зрения заявлением частного лица и эксперта, а не чиновника в момент, когда его попросили смоделировать "гипотетическую ситуацию, что Запад нас предал, что тогда будет делать Украина".

Читайте такжеТяжелая цена для Украины и предательство Меркель: Арестович объявил об опасных планах ЗападаПо его словам, как советника главы ОП, курс на интеграцию в НАТО зафиксирован в Конституции страны и никто не собирается его пересматривать. Однако на Западе действительно есть силы, которые пытаются договориться с Россией в контексте противостояния с Китаем. Такие силы мешают Украине выстраивать диалог с западным миром.

"Первое, курс евроатлантической интеграции прописан в Конституции. Его никто не собирается пересматривать по крайней мере мне это неизвестно. Я противник его пересмотра. Второе, на Западе сейчас сложная ситуация. Есть не только страны, но и политические деятели, которые в треугольнике евроатлантическое сообщество - Китай - РФ попытаются сыграть в дружбу с РФ против Китая. Эти люди, которые есть даже в окружении американского президента, затрудняют наше взаимодействие с трезвыми политическими силами и политиками на Западе, на которых мы рассчитываем во время нашей евроатлантической интеграции", - отметил Арестович.

Также он добавил, что Киеву следует вести непростую дипломатическую борьбу в противостоянии за субъектность. И если речь идет о Китае, то власти подразумевают экономическое развитие страны, которое признано даже на Западе, а не политический строй государства.

"Президент точно знает, что он делает, он и глава Офиса борются за украинскую субъектность. Мы осуществляем плановую деятельность по отношению ко многим странам мира, изучаем цивилизационный опыт. И когда мы говорим о Китае, или звонке Си Цзиньпину, или Давид Арахамия едет в Китай и говорит, что мы должны перенять их опыт, он говорит не о политическом опыте, а об опыте создания государства - экономическом, цивилизационном, который признается, в частности, на Западе", - подчеркнул Алексей Арестович.Читайте такжеУкраину "сдают": в США объяснили, почему Байден пошел на попятную после встречи с Меркель

Заявление Арестовича о геополитическом векторе Украины

новости России Алексей Арестович новости Украины новости Китая
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