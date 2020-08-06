В США поставили жесткий ультиматум Германии из-за Северного потока-2

Вашингтон обещает серьезные финансовые проблемы порту Мукран из-за Северного потока-2 / Reuters

Американские сенаторы в ультимативной форме потребовали от немецкого порта Мукран прекратить сотрудничество в рамках проекта Северный поток-2 во избежание колоссальных финансовых проблем.

Об этом идет речь в письме американских сенаторов Теда Круза, Томи Котона и Рона Джонсона, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

В письме, направленном руководству порта Мукран в городе Засниц говорится, что дальнейшая поддержка строительства российского газопровода Северный поток-2 приведет к тому, что компания будет вынуждена фактически бороться за финансовое выживание.

"Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку для проекта "Северный поток-2", вы разрушите будущее финансовое выживание своей компании", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеСША в шаге от нанесения удара: детали переговоров Вашингтона и подрядчиков Северного потока-2

Известно, что порт Мукран выступает в качестве логистической базы для окончательного завершения процесса строительства российского газопровода Северный поток-2.

Напомним, Конгресс США включил санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток в план американского оборонного бюджета на следующий финансовый год, который стартует уже с 1 октября.

Ранее американский политический эксперт Эфган Нифти заявил, что санкции Вашингтона вряд ли остановят строительство проекта Северный поток-2. Однако уже в процессе реализации газопровод столкнется с серьезными проблемами.