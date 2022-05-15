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Шаг за шагом заставим оккупантов уйти из украинского моря - Зеленский

15 мая 2022, 00:22

Из-за блокады Черного моря у Украины нет возможности экспортировать сельхозпродукцию в ряд стран.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский высказался о ситуации в Черном море / president.gov.ua

Украина продолжает работу над тем, чтобы заставить оккупантов прекратить блокировку Черного моря и украинских портов, заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего выступления.

"Шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с нашей земли, заставим уйти из украинского моря", - заявил глава украинского государства в своем видеообращении.

Из-за блокады Черного моря у Украины нет возможности экспортировать сельхозпродукцию в ряд стран. Поэтому в мире может возникнуть серьезный продовольственный кризис, который вызовет массовый голод.

ВСУ громят войска России в Украине

В Луганской области в районе села Белогоровка на реке Северский Донец силы обороны Украины нанесли удар по войскам России, которые строили понтонную переправу, пытаясь перейти на другой берег реки и окружить ВСУ. За несколько дней боев вражеские подразделения понесли серьезные потери, а техника оккупантов оказалась в воде.

Журналист Юрий Бутусов рассказал, что 6-я рота 92-й бригады ВСУ совершила настоящий подвиг в боях с российскими войсками в Харьковской области. 24 февраля в боях за Старый Салтов они смогли выйти из окружения и одержать победу в бою. На следующий день, 25 февраля, они не позволили оккупантам прорваться в Харьков. В обоих случаях силы захватчиков превосходили возможности украинских войск.

Под Харьковом бойцы Вооруженных сил Украины ударом из шведского противотанкового гранатомета Карл Густав нанесли сокрушительный удар по новому российскому танку Т-90М Прорыв. Боевую машину оккупантов разбили военные 227-го батальона 127-й бригады Территориальной обороны.

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