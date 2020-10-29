Срочное заседание СНБО по решению КСУ: Зеленский сделал заявление

В Раду будут поданы неотложные законопроекты об антикоррупционном законодательстве.
Система электронного декларирования будет продолжать работать в Украине, несмотря на решение Конституционного суда.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский ходе срочного заседания СНБО в среду, 29 октября.
"Демонтаж контролируемых функций Национального антикоррупционного агентства... никогда не будет воспринят обществом, а также нашими партнерами в Евросоюзе, и мы с вами уже получаем четкие сигналы" - подчеркнул Зеленский.
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Автор: Андрей Ганжа