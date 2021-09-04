США будут участвовать в переговорах по Донбассу и Крыму: вице-премьер рассказала о новом формате

США будут участвовать в переговорах по Донбассу и Крыму / УНИАН

Соединенные Штаты Америки будут участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Она уточнила, что Украина ожидает ряд визитов, которые состоятся в ближайшие месяцы.

"Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности", - заявила Стефанишина в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По ее словам, сегодня США понимают свою роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма.

Стефанишина обратила внимание на то, что теперь обсуждение вопросов Донбасса и Крыма будут происходить не только в нормандском формате.

"США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня будут обсуждаться не только в нормандском формате, но и в более широком формате, включая Соединенные Штаты", - отметила вице-премьер-министр.

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Переговоры в нормандском формате - о чем сообщалось ранее:

Президент Владимир Зеленский 13 июля заявил, что Германия, Франция и Украина настаивают на проведении встречи на уровне лидеров стран нормандского формата. План по реализации Минских соглашений, который следует обсудить, передан Москве. Встреча откладывается из-за России.

15 июля в Кремле заявили, что Россия, Украина, Франция и Германия выступают в поддержку проведения саммита в рамках нормандского формата по Донбассу. Но на данный момент нет никаких конкретных договоренностей по срокам проведения мероприятия.

9 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что участие США в нормандском формате - это одна из идей для прекращения российской агрессии против Украины. В целом, Вашингтон открыт для обсуждения любых вариантов.