Стало известно, когда Зеленский намерен отправиться в Беларусь

Украина просит перенести визит Зеленского в Беларусь на год - белорусский посол / УНИАН

Официальный Киев просит Минск перенести проведение ІІІ Форума регионов Украины и Беларуси, в рамках которого планировался визит Владимира Зеленского 8-9 октября в Гродно, на 2021 год.

Об этом заявил белорусский посол Игорь Сокол в интервью газете Украина бизнес ревю, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам дипломата, подготовка к Форуму в Гродно практически провалена. От этого могут пострадать экономические показатели двух государств и связи между белорусскими и украинскими регионами.

Посол утверждает, что на приглашение принять участие в мероприятие откликнулась лишь половина глав регионов Украины.

"Форум регионов Беларуси и Украины в Гродно в октябре планировался как центральное событие на двустороннем треке. В июле мы направили приглашения от имени белорусского правительства всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины", - сказал Сокол.

Более того, Киев обратился к Минску с просьбой перенести Форум, в котором должен был принять участие глава Украинского государства Владимир Зеленский, на будущий год.Читайте также"Будут за это отвечать": Лукашенко обвинил ЕС, Украину и Зеленского в беспорядках в Беларуси

"Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь. Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год", - добавил посол.

Напоследок дипломат резюмировал, что если Киев решил временно приостановить отношения с Минском, то в таком случае Беларусь будет пытаться наладить связи с Украиной на локальном уровне.

"Разрушать легко, созидать намного труднее. Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы", - подчеркнул посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.