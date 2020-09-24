Стало известно, когда Зеленский намерен отправиться в Беларусь

Беларусь призывает Украину к сотрудничеству на локальном уровне.
Официальный Киев просит Минск перенести проведение ІІІ Форума регионов Украины и Беларуси, в рамках которого планировался визит Владимира Зеленского 8-9 октября в Гродно, на 2021 год.
Об этом заявил белорусский посол Игорь Сокол в интервью газете Украина бизнес ревю, сообщает Интерфакс-Украина.
По словам дипломата, подготовка к Форуму в Гродно практически провалена. От этого могут пострадать экономические показатели двух государств и связи между белорусскими и украинскими регионами.
Посол утверждает, что на приглашение принять участие в мероприятие откликнулась лишь половина глав регионов Украины.
"Форум регионов Беларуси и Украины в Гродно в октябре планировался как центральное событие на двустороннем треке. В июле мы направили приглашения от имени белорусского правительства всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины", - сказал Сокол.
Более того, Киев обратился к Минску с просьбой перенести Форум, в котором должен был принять участие глава Украинского государства Владимир Зеленский, на будущий год.Читайте также"Будут за это отвечать": Лукашенко обвинил ЕС, Украину и Зеленского в беспорядках в Беларуси
"Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь. Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год", - добавил посол.
Напоследок дипломат резюмировал, что если Киев решил временно приостановить отношения с Минском, то в таком случае Беларусь будет пытаться наладить связи с Украиной на локальном уровне.
"Разрушать легко, созидать намного труднее. Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы", - подчеркнул посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.
- Напомним, отношения Украины и Беларуси резко ухудшились после того, как Минск выдал России задержанных на территории РБ боевиков ЧВК Вагнера, которые воевали на Донбассе на стороне российско-террористических войск. На фоне протестов Лукашенко сделал ряд негативных заявлений в адрес Украины, после чего 17 августа МИД Украины отозвал посла Игоря Кизима для проведения консультаций и объявил о пересмотре формата сотрудничества с Минском.
- Позже было принято решение о возвращении посла Игоря Кизима в Беларусь. Однако его приезд на территорию РБ ознаменовался скандалом – авто дипломата, вопреки всем правилам, решили обыскать белорусские пограничники.
- Украина осудила фальсификации на выборах президента Беларуси, которые прошли 9 августа. В МИД не исключили введение санкций против режима Лукашенко.
- Также в Министерстве иностранных дел уже заявили, что Украина не признает инаугурацию Александра Лукашенко и не считает его легитимным президентом Беларуси.