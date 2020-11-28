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Стало известно о договореностях властей по ситуации с КСУ

28 ноября 2020, 20:34

Власти достигли соглашения по законопроекту о назначении главы НАБУ.

Арахамия
Верховная Рада в примет законопроект по е-декларациям в первом чтении уже на следующей неделе - Арахамия / УНИАН

В ходе совещания глав парламентских фракций, премьер-министра и руководства Офиса президента не было принято единого решения о том, какой именно проект закона о Конституционном суде следует принять Верховной Раде. Договоренности по вопросу возвращения электронного декларирования должны быть достигнуты до 30 ноября.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в субботу, 28 ноября, комментируя итоги совещания властей, сообщает издание УНН.

По его словам, вопрос разрешения конституционного кризиса еще обсуждается, однако согласно предварительным договоренностям, рассматривается возможность принятия законопроекта, предусматривающего вынесение решений суда по Конституции только двумя третями от состава КСУ.Читайте такжеЧем закончится война Зеленского и КСУ

Законопроект по электронным декларациям должен быть принять в первом чтении уже на следующей неделе.

"На следующей неделе должны принять в первом (чтении) и в целом какую-то версию компромиссную законопроекта о возвращении электронного декларирования", - сказал Арахамия, добавив, что договоренности по законопроекту будут достигнуты до понедельника, 30 ноября.

Напоследок глава пропрезидентской фракции подчеркнул, что проводились консультации и по вопросу назначения главы НАБУ. По данной инициативе власти пришли к соглашению.

Конституционный кризис в Украине

Верховная Рада КСУ электронное декларирование новости Украины Давид Арахамия
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