Стало известно о планах Байдена по ситуации в Украине

Украина работает над визитом Байдена в Киев / Reuters

Украина намерена провести переговоры с США по вопросу визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, или приезда хозяина Белого дома Джо Байдена в Киев. Новая американская администрация хорошо знакома с украинским вопросом, поэтому ожидается усиление сотрудничества по ряду направлений, среди которых судебная реформа и борьба с коррупцией.

Как заявил посол Украины в США Владимир Ельченко в эфире Укринформ TV , первостепенной задачей украинского государства является установление диалога с администрацией Джо Байдена. Идет работа над приглашением Байдена в Киев и возможным визитом Зеленского в Вашингтон.

"Это будет одним из первых вопросов, с которого мы начнем здесь проводить диалог с новой администрацией", - сказал дипломат в ответ на вопрос о возможном визите Байдена в Украину.

По его словам, сейчас нужно провести организацию телефонного разговора двух президентов. Для государства важно, чтобы были установлены дипломатические контакты на высшем уровне.Читайте такжеБудущий госсекретарь США раскрыл масштабные планы по Украине и России

Также дипломат добавил, что администрация Байдена хорошо знакома с политической ситуацией в Украине, поэтому команда нового президента США сосредоточится на конкретных целях.

"Это, в первую очередь, борьба с коррупцией, поскольку пора уже от слов переходить к делам. И во вторую - это реформа судебной системы", - подчеркнул Владимир Ельченко.

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