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Оппозиция Беларуси выдвинет важное требование Западу по Тихановской

11 августа 2020, 17:22

Тихановская покинула Беларусь из-за давления властей.

Светлана Тихановская
Оппозиция попросит Запад признания Тихановской президентом Беларуси / Reuters

Белорусская оппозиция будет требовать от международного сообщества признания участника избирательной гонки за пост президента Беларуси Светланы Тихановской победителем выборов.

Об этом заявил бывший кандидат на пост главы Республики Беларусь Валерий Цепкало, сообщает РИА Новости.

По его словам, оппозиция будет требовать, чтобы цивилизованный мир признал Тихановскую победителем выборов президента.

"Естественно, признание Тихановской президентом – это мы будем требовать от международного сообщества", - сказал Цепкало.Читайте также"Выглядит, как заложница": появилась запись нового заявления Тихановской

Также политик добавил, что оппозиционные силы в ближайшее время создадут организацию Комитет государственного спасения, в который предложат войти Тихановской.

Напоследок Цепкало подчеркнул, что он лично намерен требовать от власти отпустить всех политических заключенных и назвал причиной отъезда Тихановской оказание давления со стороны властей через ее мужа, который находится в СИЗО.

Напомним, 10 августа кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила себя победителем выборов и призвала власть начать переговоры о мирной передаче управления государством.

Вечером того же дня Тихановская решила, что не будет принимать участия в протестных акциях во избежание возможных провокаций.Читайте также"Давление силовиков": всплыли неожиданные детали записи странного обращения Тихановской

В ночь на 11 августа Светлана Тихановская покинула территорию Беларуси и отправилась в Литву.

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