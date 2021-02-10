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Турчинов назвал хрустальную мечту Порошенко

10 февраля 2021, 11:59

Для того, чтобы мечта пятого президента реализовалась, нужны досрочные выборы Верховной Рады.

Александр Турчинов
Александр Турчинов назвал хрустальную мечту Порошенко / УНИАН

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что пятый президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко готов возглавить обновленное правительство страны.

В интервью BBC News Украина он рассказал, что Порошенко готов возглавить Кабинет Министров, который бы работал на европейскую и евроатлантическую интеграции. Турчинов добавил, что для этого нужны досрочные выборы Верховной Рады.

"Дальше будем исправлять то, что они сделали... Я надеюсь, что (в действующей власти) хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения, чтобы пойти на досрочные выборы и отдать то бремя, которое они не могут тянуть", - сказал Турчинов.

Он подчеркнул, что в партии ЕС готовы помочь власти "вывести страну из кризиса".

"Когда они прозреют и захотят работать на свою страну, обратятся за помощью, чтобы остановить этот хаос, то, безусловно, те специалисты, которые являются, в частности, в Европейской солидарности, с удовольствием помогут стабилизировать ситуацию и вывести страну из этих бесконечных кризисов", - сказал Турчинов.

В то же время он отметил, что у него "большие сомнения относительно такого прозрения".

Отношения Порошенко и власти – о чем сообщалось ранее:

  • 3 февраля пятый президент Петр Порошенко заявил, что в 2018 году Верховная Рада приняла постановление о санкциях против каналов Медведчука, однако тогда они не были введены из-за начала избирательной кампании в Украине. При этом, по его словам, санкции нельзя вводить в отношении украинских граждан.
  • 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский назвал Петра Порошенко "ярым борцом с пропагандой РФ". По его словам, Порошенко, который вместе со своей командой фактически монополизировал патриотизм, всех запутал – он поддерживает решение по каналам Медведчука, но в то же время считает это незаконным.

Петр Порошенко Александр Турчинов новости Украины
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