Турчинов назвал хрустальную мечту Порошенко

Для того, чтобы мечта пятого президента реализовалась, нужны досрочные выборы Верховной Рады.
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что пятый президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко готов возглавить обновленное правительство страны.
В интервью BBC News Украина он рассказал, что Порошенко готов возглавить Кабинет Министров, который бы работал на европейскую и евроатлантическую интеграции. Турчинов добавил, что для этого нужны досрочные выборы Верховной Рады.
"Дальше будем исправлять то, что они сделали... Я надеюсь, что (в действующей власти) хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения, чтобы пойти на досрочные выборы и отдать то бремя, которое они не могут тянуть", - сказал Турчинов.
Он подчеркнул, что в партии ЕС готовы помочь власти "вывести страну из кризиса".
"Когда они прозреют и захотят работать на свою страну, обратятся за помощью, чтобы остановить этот хаос, то, безусловно, те специалисты, которые являются, в частности, в Европейской солидарности, с удовольствием помогут стабилизировать ситуацию и вывести страну из этих бесконечных кризисов", - сказал Турчинов.
В то же время он отметил, что у него "большие сомнения относительно такого прозрения".
Отношения Порошенко и власти – о чем сообщалось ранее:
- 3 февраля пятый президент Петр Порошенко заявил, что в 2018 году Верховная Рада приняла постановление о санкциях против каналов Медведчука, однако тогда они не были введены из-за начала избирательной кампании в Украине. При этом, по его словам, санкции нельзя вводить в отношении украинских граждан.
- 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский назвал Петра Порошенко "ярым борцом с пропагандой РФ". По его словам, Порошенко, который вместе со своей командой фактически монополизировал патриотизм, всех запутал – он поддерживает решение по каналам Медведчука, но в то же время считает это незаконным.