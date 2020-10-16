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Турция поможет Украине вернуть Крым: Зеленский сделал заявление

16 октября 2020, 20:24

Зеленский рассказал о платформе по возвращению Крыма в состав Украины.

Зеленский Эрдоган
Зеленский и Эрдоган подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере/ president.gov.ua

Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил готовность Анкары принять участие в платформе по деоккупации аннексированного Крыма. Турецкая сторона планирует принять активное участие в переговорном процессе.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом пресс-конференции, сообщает Офис украинского главы государства.

По словам Зеленского, он пригласил Эрдогана принять участие в платформе по деоккупации Крыма, и глава Турецкой республики выразил готовность поддержать новый переговорный формат.

"Я пригласил Турцию присоединиться к Крымской платформе. Это инструмент для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. Благодарен вам, господин президент (Эрдоган) за готовность поддержать ее и быть активным участником", - подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.Читайте такжеЗеленский оценил будущую роль Турции в возвращении Украине Крыма

Ранее Зеленский заявлял, что Турция может сыграть серьезную роль в процессе возвращения аннексированного Крыма в состав Украины, поэтому Киев намерен предложить Анкаре принять участие в Крымской платформе.

В пятницу, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Турции. Он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, по итогам которых были подписаны договоренности о сотрудничестве Киева и Анкары в военной сфере.

Позиция Турции по конфликту России и Украины

Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган новости Украины новости Крыма Новости Турции
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