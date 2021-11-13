"Ты дворовый, а я уличный": Лукашенко объяснил, что связывает их с Путиным

Лукашенко имеет много общего с Путиным / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об общих ценностях с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, их объединяет детское мировоззрение.

В интервью изданию "Национальная оборона" Лукашенко рассказал, что они с всегда общаются на "ты" и построили "братские" отношения, ведь одинаково смотрят на многие вещи.

"Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа. Ты, говорю, во дворике в этом вырос, а я, говорю, вырос на улице… И мы увидели эту жизнь. У нас были одни ценности. И у него, и у меня. Мы на них выросли", - отметил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко утверждает, что 2020, год еще сильнее сблизил их с Путиным и вообще "нет ни одного вопроса, где бы они расходились во мнениях".

"Я Путину говорю: "Главное, чтобы ты не дрогнул. Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего". Больше ничего не надо", - добавил Александр Лукашенко.

Напомним, Беларусь планирует разместить несколько дивизионов российских оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер на западном и южном направлениях, сообщил Александр Лукашенко.

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