У Кравчука сделали заявление о позиции Путина и провале переговоров по Донбассу

Владимир Путин не заинтересован в разрешении конфликта на Донбассе - участник ТКГ / Reuters

Российское государство и президент Владимир Путин не намерены идти на компромисс по Донбассу по политическим причинам. Москве было бы выгодно урегулирование конфликта, так как ОРДЛО уже стало тяжелой ношей для страны. При действующей власти в РФ разрешение ситуации станет проблемой.

Как заявил председатель комитета Рады по вопросам внешней политики, участник политической подгруппы в ТКГ по Донбассу Александр Мережко изданию РБК-Украина, лично Владимир Путин не стремится к урегулированию российско-украинского конфликта на востоке Украины.

"Для нее (России, - ред.) было бы выгодно прийти к какому-то рациональному решению и все-таки реализовать минские соглашения. Но пока, очевидно по политическим соображениям, Россия к этому не готова. Не готов президент России, он не хочет, я не вижу с его стороны действительно проявлений доброй воли", - считает политик.

По его словам, ситуация может измениться в том случае, если произойдут политические изменения в РФ. Действующая власть видит свою выгоду в контроле ситуации над ОРДЛО, поэтому при президентстве Путина решение конфликта на Донбассе является сложной задачей.Читайте такжеГлава ОБСЕ сказала, стоит ли Украине возвращать Донбасс и Крым силой

"Пока президентом является Путин, эту проблему решить будет сложно. Он уже ассоциирует себя с определенной политикой в отношении Донбасса и Крыма. Оккупированный Донбасс он использует в качестве рычага давления на Украину, согласится ли он его выпустить из рук - это большой вопрос", - подчеркнул Александр Мережко.

Переговоры по Донбассу