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У Зеленского объяснили, как использовать русский язык в борьбе с РФ

13 марта 2021, 22:58
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Киев должен установить коммуникацию с русскоязычной украинской диаспорой, проживающей за рубежом, считает Юрий Костюк.

Путин, телевизор
Украинцы за границей должны знать правду о том, что происходит в Украине - чиновник / Reuters

Для борьбы с российской пропагандой Украине следует использовать не только украинский, но и русский язык. Правдивую информацию о том, что происходит в стране, должна получать русскоязычная украинская диаспора, проживающая за рубежом, заявил замглавы Офиса президента Юрий Костюк в эфире телеканала Дом.

"Считаю, что нельзя упускать такой инструмент противодействия в этой (информационной) войне, как русский язык. Бороться с российской пропагандой нужно не только на украинском, но и на русском языке", - полагает чиновник.

По его словам, чтобы успешно бороться с российской пропагандой, Украина должна задействовать и русский язык. Нужно обеспечить коммуникацию с оккупированными территориями и с диаспорой, которая проживает в других государствах.

"Мы можем это делать – как внутри страны, так и для большой русскоязычной части диаспор из бывшего Советского Союза, проживающих в Израиле, Германии, Австралии, во многих других странах. С ними тоже нужно коммуницировать именно на этом языке", - сказал Костюк.Читайте такжеПутин пытается распространить пропаганду еще на два города Украины - Резников

Также он подчеркнул, что есть часть аудитории, до которой Украина сегодня уже не сможет достучаться только на украинском языке. Следовательно, для этого нужно использовать русский язык.

Блокировка "каналов Медведчука" в Украине

русский язык Юрий Костюк новости Украины Офис президента
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