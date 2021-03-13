У Зеленского объяснили, как использовать русский язык в борьбе с РФ

Киев должен установить коммуникацию с русскоязычной украинской диаспорой, проживающей за рубежом, считает Юрий Костюк.
Для борьбы с российской пропагандой Украине следует использовать не только украинский, но и русский язык. Правдивую информацию о том, что происходит в стране, должна получать русскоязычная украинская диаспора, проживающая за рубежом, заявил замглавы Офиса президента Юрий Костюк в эфире телеканала Дом.
"Считаю, что нельзя упускать такой инструмент противодействия в этой (информационной) войне, как русский язык. Бороться с российской пропагандой нужно не только на украинском, но и на русском языке", - полагает чиновник.
По его словам, чтобы успешно бороться с российской пропагандой, Украина должна задействовать и русский язык. Нужно обеспечить коммуникацию с оккупированными территориями и с диаспорой, которая проживает в других государствах.
"Мы можем это делать – как внутри страны, так и для большой русскоязычной части диаспор из бывшего Советского Союза, проживающих в Израиле, Германии, Австралии, во многих других странах. С ними тоже нужно коммуницировать именно на этом языке", - сказал Костюк.Читайте такжеПутин пытается распространить пропаганду еще на два города Украины - Резников
Также он подчеркнул, что есть часть аудитории, до которой Украина сегодня уже не сможет достучаться только на украинском языке. Следовательно, для этого нужно использовать русский язык.
Блокировка "каналов Медведчука" в Украине
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука. Ограничения введены на 5 лет. В результате этого решения на территории страны заблокировали вещание телеканалов 112 Украина, Zik и NewsOne, которыми официально владеет Козак.
- Замглавы ОП Игорь Жовква заявлял, что решение о блокировке "каналов Медведчука" было принято после того, как у правоохранителей появились доказательства финансирования телеканалов 112 Украина, Zik и NewsOne с территории России.
- Украинские спецслужбы изучают версию, согласно которой депутат и бизнесмен Тарас Козак может быть причастен к бизнес-деятельности предприятия Донские угли, которое ведет свою коммерческую деятельность в "ЛНР". Прибыль от предприятия могла быть направлена на финансовую поддержку группы телеканалов.
- В СМИ 24 февраля появилась информация, согласно которой "каналы Медведчука" уже в апреле начнут информационное вещание на базе телеканала Перший незалежний. Однако телеканал заработал уже 26 февраля. Через час после запуска медиаресурс был отключен кабельными операторами по требованию Службы безопасности Украины.