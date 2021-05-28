У Зеленского оценили шансы на блокаду встречи с Путиным из-за дела Медведчука

Дело Медведчука не отразится на перспективах встречи Зеленского и Путина - Офис президента / коллаж ВВС

Дело Виктора Медведчука не отражает весь спектр сложностей отношений Киева и Москвы и вряд ли существенно повлияет на перспективы встречи президента Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным. Приравнивание персоны Медведчука к России было бы унижением Российской Федерации. Об этом заявил советник главы Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью Украина 24 он сказал о том, что персона Виктора Медведчука или какого-либо другого политика вряд ли может существенно повлиять на ситуацию с украинско-российскими отношениями. Переговоры от Киева уже ведет глава ОП Андрей Ермак, и сомнительно, что ситуация с делом Медведчука повлияет на перспективы встречи Зеленского и Путина.Читайте такжеНа Банковой сделали заявление о планах по встрече Зеленского и Путина

"Я считаю, что судьба Медведчука или вообще Медведчук как субъект - это гораздо меньший субъект всего, чем не очень хорошие двусторонние отношения между Россией и Украиной. Андрей Ермак активно занимается темой двусторонней встречи... Но еще раз подчеркиваю, что ни Медведчук, ни кто-либо другой не является достаточным по размеру для того, чтобы иметь влияния на эти двусторонние переговоры. Если мы будем приравнивать Россию к Медведчуку, это будет унижать Российскую Федерацию", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Встреча Зеленского и Путина