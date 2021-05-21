Дело Медведчука: апелляционный суд решает судьбу политика, у здания "горячо"

Виктор Медведчук / УНИАН

В пятницу, 21 мая, в Киеве апелляционный суд принимает решение относительно меры пресечения, избранной Виктору Медведчуку, – нардепу, главе политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь, куму президента России Владимира Путина, по делу о государственной измене. Под зданием суда были стычки.

Защита нардепа решила обжаловать решение Печерского райсуда, который отправил подсудимого под домашний арест. Адвокаты считают, что решение о домашнем аресте было незаконным.

Начало заседания было запланировано в 12:00. Медведчук прибыл к зданию суда около 12. Здание суда усиленно охраняют правоохранители.

Возле здания суда собрались представители националистических сил и сторонники Медведчука. Под судом были стычки.

В Telegram-канале PavlovskyNews говорится, что представители Нацкорпуса швыряли яйца в охрану Медведчука. Также появилась информация, что злоумышленники бросались яйцами в правоохранителей.

Потом пошли в ход дымовые шашки и бутылки.

Правоохранители не позволяли конфликту разгореться.

Заседание апелляционного суда Киева по делу Медведчука – онлайн-трансляция

Напомним, в мае в Украине Виктора Медведчука обвинили в госизмене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

Позже Печерский райсуд избрал нардепу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.

Офис генпрокурора подал апелляцию на решение столичного суда и потребовал, чтобы Медведчуку избрали другую меру пресечения – арест с возможностью выйти на свободу под залог 300 млн 930 гривен.

В феврале против Виктора Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко – ввели санкции за финансирование терроризма. Под ограничительные меры попали активы супругов. Медведчук говорил, что из-за санкций не смог бы внести за себя залог, если бы была такая необходимость.