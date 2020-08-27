У Зеленского оценили вероятность гуманитарной катастрофы в Крыму из-за воды

Проблемы с водой в захваченном Крыму пусть решает Россия - Данилов/ УНИАН

Жителям аннексированного Крыма не требуется дополнительного водообеспечения, так как местные ресурсы покрывают их нужды. Проблемы нехватки воды для российских военных объектов должно решать государство-оккупант.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам чиновника, жители оккупированного Россией украинского полуострова не нуждаются в дополнительных водных ресурсов. Вопросы обеспечения водой для захваченных предприятий и военных объектов России в аннексированном Крыму – это исключительная прерогатива самопровозглашенных оккупационных властей полуострова.Читайте такжеМосква готова заплатить за воду в Крым – экс-представитель президента на полуострове

"Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения. А проблему водообеспечения украденных промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, а также российских военных объектов пусть решает российская оккупационная власть", - подчеркнул Данилов.

Ранее представитель президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что Украина готова поставлять воду на полуостров. Однако это произойдет только после того, как российские войска и покинут территорию украинской автономной республики.