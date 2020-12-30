У Зеленского разразились обвинениями и пригрозили КСУ уголовными делами

У Зеленского утверждают, что выводы КСУ по отстранению Тупицкого являются "юридически ничтожными"/ president.gov.ua

Законодательство о функционировании Конституционного суда Украины четко определяет информацию, которая может быть обнародована на ресурсах инстанции. Размещенное незаконным образом сообщение указывает на присвоение правовым департаментом полномочий КСУ. Должностные лица, приказавшие разместить такие сведения, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины Владимира Зеленского в мессенджере Telegram в ответ на последние заявления КСУ, которые были опубликованы после отстранения Александра Тупицкого от должности главы суда.

В президентской канцелярии акцентировали внимание на том, что действующее законодательство не позволяет размещать сообщения правового департамента, авторство которых неизвестно, и которые содержат в себе признаки грубого нарушения закона.

"Ни указанным выше, никаким другим действующим нормативно-правовым актом Украины не предусмотрена возможность размещения на официальном сайте Конституционного Суда сообщения правового департамента Секретариата КСУ, неизвестно кем подготовленного и такого, что по своему содержанию является присвоением полномочий Конституционного Суда правовым департаментом", - отмечают в ОП.Читайте такжеВ КСУ рассказали, как обошли запрет из Офиса президента из-за отстранения Тупицкого

У Зеленского также уточнили, что должностные лица, которые дали команду на размещение такой информации, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

"Любые "заявления", "разъяснения" и "выводы", размещенные на сайте суда, в отношении которых КСУ не принимал решений, являются юридически ничтожными, а должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, среди прочего - уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного суда", - подчеркивается в заявлении Офиса главы государства.

Новый конфликт власти и КСУ