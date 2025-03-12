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"У Зеленского теперь есть козырь": Bild - о перемирии с РФ

Ангелина Подвысоцкая
12 марта 2025, 23:34
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Владимир Зеленский отобрал у Трампа аргумент в пользу прекращения помощи, а Путин теперь должен имитировать переговоры, говорит аналитик.
Зеленский, Путин
У Зеленского появился козырь после переговоров в Саудовской Аравии / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Что известно:

  • Зеленский согласился на 30-дневное перемирие
  • У Зеленского теперь есть козырь
  • Путин будет имитировать переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский имеет "туз" после того, как он согласился на 30-дневное прекращение огня. Об этом заявил аналитик Bild Денис Трубецкой.

Уже даже американский президент Дональд Трамп заметил, что Зеленский готов к миру и хочет его. Однако сейчас нет веры в то, что Путин согласится на перемирие и будет придерживаться его. Эксперты считают, что России сейчас нет смысла соглашаться на перемирие, так как "дела у российской армии идут хорошо".

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Однако сейчас у Зеленского действительно есть козырь. Теперь Путин будет чувствовать себя обязанным "имитировать переговоры" и пытаться создать впечатление готовности решить конфликт. Он будет это делать, чтобы не злить Трампа, который грозится ввести жесткие санкции против РФ.

"А Зеленский выбивает почву из-под ног у всех критиков, утверждающих, что он на самом деле не хочет мира. Трамп также лишил себя возможности воспользоваться собственным аргументом в пользу прекращения помощи стране - и с тех пор возобновил ее. Реалистичный максимум достигнут", - говорит Трубецкой.

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Белый дом не исключает возможности, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае администрация Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и делать выводы относительно намерений Кремля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Во время брифинга в Ирландии он подчеркнул, что Трамп стремится не к временному перемирию на 30 или 60 дней, а к достижению устойчивого мира.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
Результаты переговоров между Украиной и США / Инфографика: Главред

На встрече с делегацией США Киев предложил три ключевых шага: тишина в небе, тишина на море и меры доверия. Украина также поддержала инициативу Вашингтона по 30-дневному прекращению огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Советник по национальной безопасности Майк Волц отметил, что США и в дальнейшем будут продвигать эту инициативу как в отношениях с Россией, так и на международном уровне. Он сообщил журналистам после переговоров в Джидде, что госсекретарь Марко Рубио представит соответствующее предложение на саммите G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 марта.

Bloomberg сообщает о том, что Путин может согласиться на прекращение огня в Украине. В то же время отмечается, Владимир Путин будет затягивать переговоры о прекращении огня для того, чтобы обеспечить максимально выгодные условия для Москвы.

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Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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перемирие война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин мирные переговоры с Россией
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