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Подоляк жестко раскритиковал Марченко с Медведчуком и упрекнул Порошенко

21 февраля 2021, 16:58
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Украина является чужой страной для Оксаны Марченко и Виктора Медведчука, считает Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк
Санкции против Марченко и Медведчука важны для психического здоровья страны - Подоляк / facebook.com/mpodolyak2

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что заявления политика Виктора Медведчука и телеведущей Оксаны Марченко после того, как против них были введены санкции, показали их негативное отношение к Украине и продемонстрировали, что запуск ограничений является важным аспектом восстановления психического здоровья страны. При этом странной выглядит позиция лидера Европейской солидарности Петра Порошенко, который не может объяснить, почему при его президентстве усилилось влияние Медведчука, написал чиновник на своей странице в Facebook.

В частности, он назвал правильным решение ввести санкции против Медведчука и Марченко, обвинив их в мировоззрении, направленном против Украины. Действия властей фактически разрушили "российский кружок агитаторов" в стране.

"Короче, все правильно. Зачем нужны чужие слова, экспертизы, мнения, если можно просто дать возможность Медведчукам самостоятельно доказать свою чужеродность? В целом же видео крайне позитивно, потому что оно безупречно подчеркнула причину и полезность снбо-шных санкций. Убедительно доказало, почему эти санкции чрезвычайно важны для восстановления психического здоровья страны. "Убило" в зародыше подобные человеконенавистнические и украинофобные воззрения. Частично сломало сладкий "российский кружок агитаторов" внутри страны...", - написал Подоляк, добавив, что фигуранты санкций так и не смогут понять, почему Украина не является их страной.Читайте такжеУ Зеленского рассказали, что ждет Медведчука и фигурантов санкций

Также советник Ермака подверг критике пятого президента Петра Порошенко, которого обвинил в том, что политик, поддерживая санкции против Медведчука, не может объяснить, почему при его президентстве укрепились позиции главы политсовета ОПЗЖ

"И второе: как же все/таки смешно выглядит господин Порошенко, хитробегающими глазками пытающийся "усидеть" сразу на двух направлениях: не сильно наехать на партнера Медведчука и профессионально соврать о том, почему лично он все сделал для того, чтобы "вырастить" Медведчуков...", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Санкции против Медведчука

Петр Порошенко Оксана Марченко Виктор Медведчук Михаил Подоляк новости Украины
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