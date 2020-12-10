"Убирайтесь вон с Донбасса": Кравчук назвал условие возвращения ОРДЛО

Россия является агрессором, но делает вид, что мы с ОРДЛО не можем договориться между собой - Кравчук/ УНИАН

Россия демонстрирует циничную позицию на переговорах по Донбассу. Россияне утверждают, что Украина якобы пригласила Москву в качестве посредника для урегулирования внутреннего конфликта, тогда как документа, подтверждающего такие слова, нет даже в МИД. Если из региона будут выведены все участники конфликта, которые представляют РФ, Киев приложит максимальные усилия для демократической реинтеграции ОРДЛО.

Об этом заявил глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24, объясняя перспективы разрешения российско-украинского конфликта на востоке страны.

По словам первого украинского президента, во время переговоров его раздражает цинизм россиян. Являясь агрессором, они пытаются представить себя посредником в процессе урегулирования конфликта и даже утверждают, что это якобы Киев пригласил Москву, чтобы Россия помогла договориться с ОРДЛО.

"Я попросил МИД предоставить любую информацию, где и когда Украина обращалась. Это было бы странно, что Украина обращается к агрессору прекратить агрессию. Агрессор внешний, но делает вид, что мы не можем договориться между собой", - отметил Кравчук.Читайте такжеКравчук сделал неожиданное заявление о плане "Б" по Донбассу

При этом он добавил, что если все аффилированные с Россией силы и военная техника будут выведены с отдельных районов Донбасса, Киев реализует мирный сценарий возвращения данных территорий в состав Украины.

"Я говорю: убирайтесь вон с Донбасса, все! Россия, иностранное оружие, группы, добровольцы – кого там только нет", - сказал Кравчук.

Также политик заверил, что Украина выполнила свои обязательства, о которых стороны договорились в Нормандском формате 9 декабря 2019 года, тогда как Москва так и не пошла на уступки.

"Украина выполнила почти все пункты, но со стороны России не было встречных шагов", - подчеркнул Леонид Кравчук.Читайте такжеУ Кравчука раскрыли планы по Донбассу и сделали заявление об уступках России

Война России и Украины на Донбассе