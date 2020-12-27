Угроза новой аннексии: экс-нардеп раскрыл планы России по Украине

Украина должна быть готова к возобновлению активной фазы войны - Береза/ УНИАН

Перемещение военной техники в захваченном Россией Крыму свидетельствует о том, что Москва может готовиться к действиям, направленным на новую аннексию части территории Украины. Возможно, россияне пытаются оказать давление на Киев с целью возобновления поставок воды на полуостров.

Об этом заявил народный депутат VIII созыва Борислав Береза в эфире телеканала Украина 24, комментируя информацию о перемещении российской военной техники на севере автономной республики Крым.

По его словам, у России могут быть новые планы по захвату украинских территорий. Поэтому Украина должна быть готова к возобновлению активной фазы войны.

"Когда кто-то считает, что Россия не имеет на будущее планов по оккупации Украины, он ошибается. То, что мы сейчас видим, может быть не только ротация войск, но и подготовка к любым действиям, которые имеют целью аннексию еще какой-либо части Украины. Нам надо готовиться к этому, надо понимать, что война каждый день может вернуться, активная фаза войны может ежедневно вернуться в Украину", - отметил Береза, добавив, что такие мероприятия должны комментировать в Минобороны и военной разведке.Читайте такжеНападение России на Украину с моря уже не спасет Крым от засухи

Политик допустил, что военные ротации России в Крыму могут сигнализировать о давлении со стороны россиян с целью получения полуостровом пресной воды с территории Украины.

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