Украина закрыла доступ российских судов во внутренние водные пути

Суда РФ не могут входить в воды Украины / Украинский милитарный портал

В субботу, 1 января 2022 года, вступил в силу закон "О внутреннем водном транспорте". Он предусматривает запрет на заход в украинские внутренние водные пути российских судов.

"Запрещается заход во внутренние водные пути Украины: судам, плавающим под флагом государства-агрессора; судам, принадлежащим гражданам государства-агрессора или субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины "О санкциях", - говорится в тексте закона.

Также кораблям под российским флагом запрещено перевозить пассажиров и грузы и заходить в украинские порты.

Кроме этого, им запрещена и регистрация в Государственном судовом реестре Украины.

Отметим, данный закон украинский парламент принял 3 декабря прошлого года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 30 декабря 2021-ого.

Напомним, в Украине с 1 января текущего года акцизная ставка на алкоголь в среднем увеличилась на 5%. Соответствующее повышение предусмотрено законом о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины под номером 5600.

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