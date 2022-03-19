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"Успокойтесь с НАТО, идолопоклонники": Арестович жестко прошелся по отношениям Украины и Альянса

19 марта 2022, 15:33

Советник подчеркнул, что цена за вступление Украины в НАТО - большой конфликт с РФ.

Арестович
Арестович рассказал об отношениях Украины и НАТО / Скриншот

Советник главы ОП Алексей Арестович жестко высказался относительно отношений Украины и НАТО. На своей странице в Facebook он опубликовал длинный пост-обращение к "идопоклонникам" и заявил, что война с Россией, предсказанная им два года назад, в любом случае была би неминуемой.

"Успокойтесь уже с НАТО, идолопоклонники. Я первый за НАТО.Я начал работать с НАТО лейтенантом, в 1999 году. А Вы? В видео, которые вы же таскаете, где "…Арестович предсказал войну в 2019 году", четко сказано мной:- цена за вступление в НАТО - большая война с Россией. Причём, вне зависимости от того, кто будет во главе РФ и Украины. Когда Порошенко вбивал эту норму в Конституцию, это видео и масса предыдущих видео с теми же разъяснениями давно были записаны и выложены публично. Тогда вы кричали "псих", сегодня - "предатель", - написал Арестович.

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"Она, реальность, шлёт их на хер, но они все равно лезут и лезут, как мыши на кактус.И чем вы отличаетесь от россиян в Чернобаевке, зомби? И в своих ссыкливых визгах, бесконечно цитирующие Лаврова, но не собственного Верховного, своей же, воюющей страны. Охотно верящие российским вбросам, но не главе собственного государства , которому поверил весь мир, которого Конгресс США и парламенты стран НАТО встречают стоя, несмотря на то, что Зеленский прямо обвиняет их в лицо за пассивность", - добавил он.

Также советник подчеркнул, что цена за вступление Украины в НАТО - большой конфликт с РФ, которую Украина уже заплатила.

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