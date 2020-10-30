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В Европарламенте прошлись по решению Зеленского об увольнении судей

30 октября 2020, 20:31

Депутаты отметили, что приветствуют стремление Украины углубить свое сотрудничество и интеграцию с ЕС.

Европарламент
Европарламент отреагировал на инициативу Зеленского / p-p.com.ua

В Европарламенте заверили, что поддерживают решение президента Украины Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ, а также напомнили о возможных последствиях.

"Мы с большой озабоченностью узнали о постановлении КСУ от 27 октября, который объявил некоторые положения Закона № 1700 о предотвращении коррупции и Уголовного кодекса Украины неконституционными. Учитывая то, что Закон № 1700 является одним из краеугольных камней украинской антикоррупционной политики, мы очень обеспокоены правовой пустотой, созданной этим постановлением. Поэтому мы призываем украинское правительство и законодателей действовать как можно быстрее, чтобы заполнить правовой пробел", - говорится в заявлении Европарламента, пишет сегодня EU Political Report.

Также правительство призывают быстро восстановить полностью работоспособную, эффективную и всеобъемлющую институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией, в том числе в судебной системе.

"В этом контексте мы подчеркиваем, что полностью уполномоченное Национальное агентство по предупреждению коррупции играет решающую роль, и решение Конституционного суда не должно использоваться как повод для ослабления или ограничения его деятельности", - говорится в заявлении.

Депутаты отметили, что приветствуют стремление Украины углубить свое сотрудничество и интеграцию с ЕС, но также напомнили, что помощь ЕС и любой прогресс в сотрудничестве с ЕС зависят от строгих условий.

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"Чтобы извлечь выгоду из более амбициозного комплекса мероприятий, Украине необходимо продемонстрировать неизменную приверженность реформ и соблюдение принципов Союза. Следует избегать любого отката, особенно в такой чувствительной и важной области, как борьба с коррупцией", - говорится в сообщении.

Депутаты подчеркнули, что приветствуют первоначальную реакцию президента Зеленского, который инициировал законопроект по этому поводу.

Конфликт с КСУ: что было ранее

  • Конституционный суд 27 октября вынес решение о признании неконституционности статьи Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную ответственность для государственных служащих за внесение недостоверных данных в электронные декларации.
  • Суд запретил Национальному агентству по противодействию коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
  • Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288, в соответствии с которым прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.
  • Фактически внесение законопроекта в такой редакции может быть основанием для импичмента президента Зеленского, заявил юрист Ростислав Кравец. По его словам, "предложенный законопроект неконституционен".
  • Глава КСУ Александр Тупицкий призвал власти урегулировать конфликт и обратился к президенту Владимиру Зеленскому и спикеру Рады Александру Разумкову с просьбой о переговорах.

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