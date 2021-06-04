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В Кремле назвали главную помеху для встречи Зеленского с Путиным

4 июня 2021, 14:05
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Дмитрий Песков прокомментировал намерение украинского лидера обсудить вопрос захваченного РФ Крыма.

Зеленский - Путин
В РФ оценили вероятность встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным / УНИАН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вероятность встречи президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

На сегодня никакой ясности по встрече Зеленского с Путиным нет, цитирует его Интерфакс.

"Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы знаете все ответы господина Зеленского. Какие-то совсем конкретные, деловые предложения по повестке дня потенциальной встречи по линии Офиса президента мы пока не получили", - сказал Песков.

Он также прокомментировал намерение украинского лидера обсудить вопрос захваченного РФ Крыма.

"Вот это было субстантивное предложение. Оно совсем не коррелируется с тем, что сказал наш президент", - сказал Песков.

Он добавил, что "как некая проблема" для Украины Крым "обсуждению не подлежит".

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Встреча Зеленского с Путиным: о чем сообщалось ранее

Владимир Зеленский заявил о том, что Офис президента ведет переговоры с Кремлем по поводу организации встречи с российским главой государства Владимиром Путиным.

В Кремле подтвердили факт переговоров по встрече Путина и Зеленского. Однако в Москве уточнили, что повестка пока не согласована, а проведение подобного мероприятия под вопросом.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович полагает, что Зеленский и Путин могут договориться по ряду важных вопросов относительно ситуации на Донбассе.

Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что Путин готов вести переговоры с Зеленским по Крыму. При этом российский президент не планирует обсуждать возможность возвращение аннексированного полуострова Украине.

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