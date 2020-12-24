В МИД Украины раскрыли планы по переговорам с Россией

Украине и России нужно договариваться - Кулеба/ УНИАН

Тактической целью Украины в переговорах с Россией является мирное сосуществование двух государств. Москва и Киев должны прекратить военные действия с последующим восстановлением территориальной целостности украинского государства. Кремлю следует осознать независимость Украины.

Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в ходе своей пресс-конференции в четверг, 24 декабря, комментируя возможность урегулирования российско-украинского конфликта.

"Я считаю, что краткосрочная цель в наших отношениях с РФ - это выход на принцип мирного сосуществования. Сейчас война - это факт. Мы должны прекратить войну и восстановить территориальную целостность. Но мы понимаем, что позиция России относительно Украины не изменится. Наша цель - это выход на мирное сосуществование", - сказал дипломат.Читайте такжеУ Путина сделали заявление о главной цели России по Донбассу

По словам министра иностранных дел Украины, стороны могут перейти к переговорам, когда в РФ поймут, что украинская независимость неизбежна. В первую очередь, Москве и Киеву нужно научиться сосуществовать, и только потом можно будет решать дальнейшие вопросы.

"Сосуществование, когда мы будем находить... просто терпеть друг друга... Потом можно будет заглянуть дальше… Мы не можем уйти от географии", - добавил Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что сегодня украинское общество не готово к такому диалогу.

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