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Россия ответственна за закрытие Миссии ОБСЕ на границе с Украиной – посольство США в Киеве

24 сентября 2021, 19:03
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Работа Миссии была связана с обязательством, которое Россия взяла на себя при подписании Минска.

ОБСЕ Украина
США высказались по поводу закрытия Миссии ОБСЕ на Донбассе / УНИАН

В США не уверены в том, какие у РФ планы относительно Украины и в отношении выполнения международных обязательств государством. Американские дипломаты заявили об этом в связи с отказом в продлении страной-агрессором мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу Гуково и Донецк.

"Россия несет полную ответственность за закрытие миссии СММ ОБСЕ, поскольку ее возражения против продления мандата этой миссии являются единственной причиной ее закрытия.", – говорится в сообщении, обнародованном в Твиттере Посольства США в Киеве в пятницу.

Ранее стало известно, что пункты КПП на Донбассе станут недоступны миссии ОБСЕ после 30 сентября. В посольстве США отметили, что эта миссия играла ценную роль в течение последних семи с лишним лет, обеспечивая прозрачность передвижения людей и материалов между Россией и районами, которые контролируют поддерживаемые Россией боевики группировок "ЛДНР".

Работа этой небольшой миссии в корне связана с обязательством, которое Россия взяла на себя, когда подписала Минский протокол в сентябре 2014 года, который обеспечивает постоянный мониторинг на украинской российской государственной границе и проверку со стороны ОБСЕ.

Как сообщалось, в Кремле обеспокоены тем, что США окажут военную помощь Украине, и традиционно пригрозили началом эскалации на Донбассе. Дмитрий Песков заявил: в Кремле "обратили внимание" на планы США оказать военную помощь для Украины.

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