В ТКГ назвали позитив для Киева от слияния "ДНР" и "ЛНР"

Слияние "ДНР" и "ЛНР" серьезно бы продвинуло Киев в освобождении своей территории, сказал член ТКГ / УНИАН

Журналист и представитель Киева в Трехсторонней контактной группе для урегулирования ситуации на Донбассе (Украина, РФ и ОБСЕ) Сергей Гармаш считает, что объединение самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" серьезно бы продвинуло украинскую сторону в освобождении захваченной части своей территории.

Слияние псевдореспублик было бы ошибкой российских властей, поскольку дончане и луганчане исторически соперничают и не очень любят друг друга, рассказал журналист Обозревателю.

Собеседник добавил, что квазигосударства не зря вводят для друг друга "пошлины" и закрывают границы – они делят деньги и куски разрушенной экономики.

"…Если сейчас стравить эти две квазиэлиты, то это приведет к серьезной дестабилизации в регионе. И это в принципе может быть выгодно Украине. Украина может воспользоваться этим моментом", – заявил журналист.

По мнению Гармаша, в Москве все не настолько оглупели, чтобы пойти на слияние "республик".

"…Я бы приветствовал такое объединение, потому что это значительно продвинуло бы Украину в освобождении этой территории. Это было бы ошибкой Москвы…", – сказал он.Читайте такжеЭксперт раскрыл, без чего на Донбассе не погасить конфликт

Ранее бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявил, что "ДНР" и "ЛНР" нужно объединить. Экс-чиновник также сказал, что готов возглавить новое "государство".

Напомним, Захарченко сбежал в Россию после того, как во время Революции достоинства в центре Киева были массовые расстрелы протестующих – трагедия произошла в феврале 2014 года.

В РФ беглец получил гражданство, а в Украине – заочно арестован.