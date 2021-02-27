В ТКГ назвали позитив для Киева от слияния "ДНР" и "ЛНР"

Объединение "ЛНР" и "ДНР" было бы ошибкой Москвы, считает Гармаш.
Журналист и представитель Киева в Трехсторонней контактной группе для урегулирования ситуации на Донбассе (Украина, РФ и ОБСЕ) Сергей Гармаш считает, что объединение самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" серьезно бы продвинуло украинскую сторону в освобождении захваченной части своей территории.
Слияние псевдореспублик было бы ошибкой российских властей, поскольку дончане и луганчане исторически соперничают и не очень любят друг друга, рассказал журналист Обозревателю.
Собеседник добавил, что квазигосударства не зря вводят для друг друга "пошлины" и закрывают границы – они делят деньги и куски разрушенной экономики.
"…Если сейчас стравить эти две квазиэлиты, то это приведет к серьезной дестабилизации в регионе. И это в принципе может быть выгодно Украине. Украина может воспользоваться этим моментом", – заявил журналист.
По мнению Гармаша, в Москве все не настолько оглупели, чтобы пойти на слияние "республик".
"…Я бы приветствовал такое объединение, потому что это значительно продвинуло бы Украину в освобождении этой территории. Это было бы ошибкой Москвы…", – сказал он.Читайте такжеЭксперт раскрыл, без чего на Донбассе не погасить конфликт
- Ранее бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявил, что "ДНР" и "ЛНР" нужно объединить. Экс-чиновник также сказал, что готов возглавить новое "государство".
- Напомним, Захарченко сбежал в Россию после того, как во время Революции достоинства в центре Киева были массовые расстрелы протестующих – трагедия произошла в феврале 2014 года.
- В РФ беглец получил гражданство, а в Украине – заочно арестован.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.