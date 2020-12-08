В Верховной Раде раскрыли планы по решению проблемы с КСУ

Закон О предотвращении коррупции будет приведен в редакцию, которая действовала до вердикта КСУ от 27 октября 2020 года.
Рабочая группа Верховной Рады разработала проект закона №4470, согласно которому закон О предотвращении коррупции должен быть приведен в прежнюю редакцию, действующую до резонансного решения КСУ. Изменения предполагают, что НАПК будет проверять декларации судей по согласованию с Высшим советом правосудия и Конституционным судом.
Об этом заявила заместитель главы комитета по вопросам правовой политики, представитель Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря в Telegram.
"Законопроект предусматривает внесение изменений в закон О предотвращении коррупции для приведения его в редакцию, которая действовала до принятия решения Конституционного суда от 27.10.2020 года, а также вводится особое регулирование контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями и судьями Конституционного суда", - отметила политик.
Согласно данному варианту, проверки по судьям и судьям КСУ, включая мониторинг деклараций, будет осуществлять НАПК по согласованию с Высшим советом правосудия (ВСП) и Конституционным судом.Читайте такжеСтало известно о договореностях властей по ситуации с КСУ
У ВСП и Собрания судей КСУ появится возможность предлагать НАПК обязательные для рассмотрения агентством представления по нарушениям гарантии независимости судей и судей КСУ при осуществлении проверки их деятельности.
Алгоритм проверки деклараций и наблюдения за деятельностью судей и судей КСУ разрабатывает Национальное агентство по предупреждению коррупции. В течение месяца со дня вступления в силу закона НАПК должно согласовать проверки с ВСП и КСУ. Если согласования не произошло, декларации судей и судей Конституционного суда проводятся на общих основаниях в рамках закона О предотвращении коррупции.
Законопроект предполагает отсутствие у НАПК полномочий внесения предписаний по вопросам осуществления судьями процесса правосудия и судьями КСУ конституционного производства.
Конституционный кризис в Украине
- Конституционный суд Украины 27 октября вынес вердикт, согласно которому статья 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающая уголовную ответственность за внесение ложных данных в электронные декларации государственных служащих, признается неконституционной.
- Суд запретил Национальному агентству по предупреждению коррупции вести реестр электронных деклараций и выявлять конфликт интересов.
- Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября созвал внеочередное заседание СНБО, в рамках которого было принято решение о восстановлении антикоррупционного законодательства.
- 4 декабря Рада приняла закон №4460-д, на базе которого уголовная ответственность за ложь в декларациях была восстановлена. Санкция за внесение ложных данных в электронные декларации – штраф и возможное ограничение свободы сроком до 2 лет.
- Глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что восстановление уголовной ответственности не решает вопрос урегулирования кризиса с КСУ. Теперь парламент должен восстановить полноценную работу Национального агентства по предупреждению коррупции.