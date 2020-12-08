В Верховной Раде раскрыли планы по решению проблемы с КСУ

НАПК сможет проверять декларации судей по согласованию с КСУ и ВСП / УНИАН

Рабочая группа Верховной Рады разработала проект закона №4470, согласно которому закон О предотвращении коррупции должен быть приведен в прежнюю редакцию, действующую до резонансного решения КСУ. Изменения предполагают, что НАПК будет проверять декларации судей по согласованию с Высшим советом правосудия и Конституционным судом.

Об этом заявила заместитель главы комитета по вопросам правовой политики, представитель Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря в Telegram.

"Законопроект предусматривает внесение изменений в закон О предотвращении коррупции для приведения его в редакцию, которая действовала до принятия решения Конституционного суда от 27.10.2020 года, а также вводится особое регулирование контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями и судьями Конституционного суда", - отметила политик.

Согласно данному варианту, проверки по судьям и судьям КСУ, включая мониторинг деклараций, будет осуществлять НАПК по согласованию с Высшим советом правосудия (ВСП) и Конституционным судом.Читайте такжеСтало известно о договореностях властей по ситуации с КСУ

У ВСП и Собрания судей КСУ появится возможность предлагать НАПК обязательные для рассмотрения агентством представления по нарушениям гарантии независимости судей и судей КСУ при осуществлении проверки их деятельности.

Алгоритм проверки деклараций и наблюдения за деятельностью судей и судей КСУ разрабатывает Национальное агентство по предупреждению коррупции. В течение месяца со дня вступления в силу закона НАПК должно согласовать проверки с ВСП и КСУ. Если согласования не произошло, декларации судей и судей Конституционного суда проводятся на общих основаниях в рамках закона О предотвращении коррупции.

Законопроект предполагает отсутствие у НАПК полномочий внесения предписаний по вопросам осуществления судьями процесса правосудия и судьями КСУ конституционного производства.

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