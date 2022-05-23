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Вечная "обеспокоенность" союзников Украины сменилась мощной поддержкой: эксперт назвал неожиданную причину

23 мая 2022, 02:34

Готовность многих стран помогать Украине – это заслуга не США, считает Тарас Загородний.

Вечная "обеспокоенность" союзников Украины сменилась мощной поддержкой: эксперт навал неожиданную причину / скриншот

Каждая страна, которая поддерживает Украину в войне против России, прежде всего, преследует свои собственные прагматичные цели и интересы.

В чате на Главреде политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что только сейчас США начали активно помогать Украине, потому что украинцы показали способность себя защищать.

"Потому что война Украины и России – это классическая история борьбы Давида и Голиафа. Самоотверженная борьба украинцев за свою страну и независимость вызывает симпатию у всего мира. Общественное мнение США – на нашей стороне. Когда 75% американцев выступают за предоставление помощи Украине – это консолидация всего общества. Даже те элиты, которые, может быть, не горели желанием вписываться за Украину, теперь вынуждены нашей стране помогать", - объяснил эксперт.

Также Загородний подчеркнул, что готовность многих стран помогать Украине – это заслуга не США, а украинцев.

Читайте такжеНи слова о поддержке войны России против Украины и сотрудничество с НАТО: в ОДКБ выпустили заявление"Если бы украинцы в ответ на вторжение России повели себя иначе, в мире бы высказали "глубокую обеспокоенность", осудили бы агрессию РФ на словах, помогали бы украинцам в лагерях беженцев в Европе, и на том всё", - отметил он.

Также эксперт высказался об англосаксонских странах: "Они видят в борьбе Украины и постепенном изменении ее роли новые возможности. В частности, они видят, что в Восточной Европе появляется новый центр силы – Украина. И этот центр позволяет сбалансировать Европу. Иными словами, блок стран Восточной Европы, в первую очередь, Украина и Польша, может теперь сдержать ту же Германию, слишком тяготеющую в последнее время к сотрудничеству с авторитарными режимами и выпадающую из евроатлантического блока. В этом контексте англосаксонские страны заинтересованы помочь Украине".

Напомним, что Конгресс Соединенных Штатов Америки одобрил выделение Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов. Соответствующее решение американские законодатели приняли в четверг, 19 мая, а 21 мая президент США Джо Байден подписал соответсвующий документ.

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