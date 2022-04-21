ВСУ – четвертая армия НАТО, а Украина в ближайшее время может вступить в Альянс – эксперт

Украина в ближайшее время может вступить в НАТО / Коллаж Reuters, УНИАН

Уровень боевой способности Вооруженных сил Украины намного выше, чем у половины стран Североатлантического альянса вместе взятых. Если бы страна была в блоке безопасности Запада, ее армия стала бы четвертой в организации после войск США, Великобритании и Турции. Украина стала эталоном страны для интеграции в Альянс и может вступить в НАТО уже в ближайшее время благодаря своим войскам, которые продемонстрировали мощную силу в войне с Россией. Об этом заявил председатель всеукраинской общественной организации Украина в НАТО, участник Атлантического совета Юрий Романюк.

В комментарии Obozrevatel он рассказал о том, что по боеспособности ВСУ уже четвертая армия после Штатов, Британии и Турции. Война России против Украины показала, что российской армии не существует.

"Более чем убежден, что сегодня уже никто Путина не боится, даже с ржавой ядерной кнопкой. И в этом заслуга исключительно ВСУ. Они показали, что не существует никакой армии РФ. Есть сборище убийц и насильников", - отметил эксперт.

По словам Романюка, в данный момент, когда на Западе поняли суть режима России и силу армии Украины, в НАТО должны позволить всем странам вступить в организацию. Речь идет, в том числе, и об украинском государстве.

"Альянс должен перестать вымахиваться и рассказывать, кто и по каким критериям им подходит. Он должен принять одно решение: все страны Европы, которые хотят объединиться в НАТО, – заходите, дверь открыта! В том числе для Украины", - говорит он.

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Как утверждает эксперт, боевая подготовка армии Украины намного выше, чем у половины государств Альянса вместе взятых. Страна стала эталоном и критерием для вступления в блок.

"Украина сама стала эталоном, критерием для вступления в НАТО, поскольку уровень боеспособности ВСУ намного выше, чем половины стран НАТО вместе взятых", - сказал Романюк.

Согласно его прогнозу, Украина в скором времени может вступить в НАТО, что является заслугой украинской армии, которая продемонстрировала серьезную силу.

"В ближайшее время Украина может стать членом НАТО. В этом будет не столько добрая воля отдельных стран Альянса, сколько заслуга ВСУ, могущество, которое они даже не могли представить", - добавил эксперт.

Также специалист сказал, что, как полагает он, ВСУ сегодня сильнее, чем армии Франции и ФРГ.

"После США, Британии и Турции мы четвертая армия в НАТО. Я сомневаюсь, что сегодня французская армия или немецкий бундесвер сильнее армии Украины", - подчеркнул Юрий Романюк.

Вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина приняла бы предложение о вступлении в Североатлантический альянс. Однако со стороны коллективного блока безопасности Запада таких инициатив нет. Государство будет отстаивать гарантии, которые смогут защитить жизни украинцев.

Руководитель расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев рассказал, что в НАТО в восторге от действий армии Украины. Страна уже сейчас могла бы войти в Североатлантический альянс, однако это вопрос политического характера. Аспект должен быть частью переговорного процесса с Россией.

Как полагает Грозев, с начала военного вторжения России в Украину российские войска показали свою отсталость и непрофессионализм. Они продемонстрировали отсутствие логистики и отклонение от главной стратегии. Действия ВСУ совершенно отличаются от маневров россиян и больше похожи на армии стран Североатлантического альянса. Это стало шоком для экспертов.

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