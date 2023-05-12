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ВСУ нужно давить на оккупантов России, они готовы к поражению и бегству из Украины – Зеленский

Андрей Ганчук
12 мая 2023, 19:16 обновлено 12 мая, 19:16
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Силы обороны Украины получат еще больше оружия и возможностей, чтобы остановить агрессора Россию и восстановить мир, сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, ВСУ
Оккупанты России уже мысленно готовятся к поражению в войне - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Instagram В. Зеленского, 28-я ОМБр

Армии Украины нужно давить на оккупационную армию России, чтобы захватчики сбежали с украинской земли. Враг уже проиграл битву в своих мыслях и готов к поражению. Войска получат еще больше оружия и возможностей, чтобы остановить оккупантов и восстановить мир. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В своем вечернем видеообращении в пятницу, 12 мая, он сказал о том, что ВСУ нужно давить на оккупантов РФ, чтобы они бежали с украинской земли. Враг уже готов к поражению.

"Оккупанты уже внутренне готовы к поражению. Они уже проиграли эту войну в своих мыслях. Мы должны ежедневно давить на них так, чтобы их же ощущение поражения превращалось в их бегство, их ошибку, их потери", - сказал Зеленский.

видео дня

Глава государства поблагодарил всех защитников Украины и добавил, что они получат еще больше вооружений и возможностей, чтобы остановить врага.

"Готовимся добавить вам, воины, еще большее оружия, еще больше возможностей, чтобы преодолеть агрессора и восстановить мир", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Контрнаступление армии Украины

Президент Владимир Зеленский 11 мая заявил, что силы обороны Украины пока не готовы к переходу в контрнаступление.

Украинским войскам нужно больше времени на подготовку и получение некоторых вооружений.

По словам Зеленского, ВСУ в нужное время перейдут в контрнаступление, чтобы не допустить заморозки войны.

Замминистра обороны Владимир Гаврилов сказал, что контрнаступление ВСУ приведет к панике в рядах оккупантов России. Как полагает Гаврилов, уже в текущем или следующем месяце можно будет увидеть крах российских захватчиков.

Главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин пожаловался, что контрнаступление ВСУ, мол, "уже началось". По его словам, украинская армия может пойти, дескать, "на Белгородскую и Брянскую области".

Смотрите видео, в котором Сотник сделал прогноз о том, когда Украина победит Россию

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