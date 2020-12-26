"Я бы стрелял в каждого врага": Кравчук объяснил заявление Зеленского

Я бы стрелял в каждого врага, кто встал на мою землю - Кравчук / УНИАН

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности объявления всеобщей мобилизации на территории страны в случае нападения России из аннексированного Крыма – это нормальная реакция патриота своей страны.

Об этом заявил первый глава государства, председатель делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, на данный момент сценарий полномасштабной войны Украины с Россией маловероятен. Однако и сам Кравчук в свое время также заявил о готовности воевать в том случае, если бы враг пришел в Украину.

"Когда я был уже не президентом, меня тоже спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали? Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага, кто встал на мою землю, пока оружие держат руки и пока смотрят глаза, я буду бить врага, а не жить по принципу подставлять вторую щеку. Это нормальный ответ патриота Украины, человека, который любит свою землю", - подчеркнул первый украинский президент.Читайте такжеТупик в переговорах с Россией: Зеленский раскрыл план А Украины по Донбассу

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