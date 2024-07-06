'Я тот парень, который остановил Путина': Байден удивил заявлением после дебатов

Байден заверил, что может победить Трампа на выборах и руководить американским государством в течение второго президентского срока.

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Байден удивил заявлением после дебатов / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН, скриншот

Президент США Джо Байден приписал себе достижения в отношении российского диктатора Владимира Путина - заявив, что он смог его остановить. Об этом он сказал в интервью ABC News.

Американский лидер также назвал себя человеком, которому удалось сплотить НАТО и объединить 50 государств, находящихся не только в Европе, чтобы помочь украинцам, которые противостоят агрессии РФ.

"Я тот парень, который остановил Путина. Никто не думал, что это может произойти. Я тот парень, который вместе с AUKUS (трехсторонний пакт безопасности, альянс, который образовали Штаты, Великобритания и Австралия, - ред.) разработал южно-тихоокеанскую инициативу", - сказал Байден. видео дня

Он также оправдался за провальные дебаты с оппонентом на предстоящих выборах президента США - экс-президентом республиканцем Дональдом Трампом. Глава страны утверждал, что был болен и "чувствовал себя ужасно".

По словам Байдена, до мероприятия он даже просил проверить, нет ли у него коронавируса COVID, тест оказался отрицательным.

"Я просто сильно простудился", - добавил он.

Кроме того, Байден заверил, что может победить Трампа на выборах и управлять американским государством в течение второго президентского срока.

"Я бы не баллотировался, если бы не думал, что это так", - подчеркнул он.

Выборы президента США 2024 года Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Дебаты Байдена и Трампа - что известно

Напомним, 27 июня в США состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на эту должность от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Избиратели Байдена и Трампа отреагировали на дебаты. По итогам дебатов 60% респондентов считают, что республиканец Дональд Трамп продемонстрировал более уверенную позицию, чем демократ Джо Байден. В частности, Байден потерял лишь 1,6% в рейтингах.

В то же время, президент США Джо Байден не планирует уходить из президентской гонки и продолжит борьбу за второй срок в Белом доме.

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