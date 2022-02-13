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Совещание СНБО состоится 14 февраля: обсудят ситуацию с угрозой безопасности Украины – СМИ

13 февраля 2022, 14:08

Проведение заседания ожидается на 16:00.

снбо
На совещании СНБО планируют обсудить вопросы безопасности внутри Украины и внешние угрозы - СМИ / president.gov.ua

В понедельник, 14 февраля, состоится совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Планируется обсуждение вопросов безопасности внутри страны и внешних угроз. На заседание приглашены руководство Верховной Рады, представители депутатских фракций, групп, главы комитетов по вопросам национальной безопасности, обороны, разведки, правоохранительной деятельности, внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Об этом заявила пресс-секретарь руководителя главы ВР Мария Дейнеко.

Как сообщает Вести, в совещание СНБО ожидается 14 февраля в 16:00. По словам Дейнеко, будут обсуждаться вопросы оценки ситуации с безопасностью внутри Украины и внешние угрозы.

"К участию приглашены: руководство ВР, представители депутатских фракций и групп, а также главы комитетов ВР по вопросам национальной безопасности, обороны, разведки, правоохранительной деятельности, внешней политики и межпарламентского сотрудничества", - сказала спикер главы Рады.

При этом она подчеркнула, что на данный момент нет информации о том, где может состояться совещание и в каком формате.

Заседание СНБО проводить пока не планируют

По информации источников Сегодня в СНБО, экстренного заседания Совета нацбезопасности пока не планируется. Однако подчеркивается, что ситуация может быстро измениться.

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Напомним, 11 февраля в Харькове состоялось заседание СНБО под руководством президента Владимира Зеленского.

Обсуждались вопросы угрозы возможного военного вторжения России в Украину, блокада Черного и Азовского морей, поставки оружия Киеву и формирование территориальной обороны, которую планируют увеличить до 2 миллионов человек. При этом было принято решение о введении санкции против группы компаний-бенефициаров телеканала НАШ.

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