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Зеленский рассказал об общении с Коломойским и раскрыл содержание смс

11 июня 2020, 12:28

Президент отметил, что экс-глава Днепропетровской ОГА – влиятельный человек, и у него есть свои мысли.

Зеленский сказал, что ему может написать Коломойский – Зеленский – Коломойский
Владимир Зеленский сказал, что ему может написать Игорь Коломойский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский сообщил, что иногда общается с бывшим главой Днепропетровской облгосадминистрации и бизнесменом Игорем Коломойским.

Глава государства в интервью Украинской правде сказал, что Коломойский может написать ему смс, в которых говорится о тарифах и энергетической ситуации в Украине.

По словам президента, экс-чиновник может написать такие смс: "надо что-то сделать с тарифами" или "обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране".

Зеленский добавил, что бизнесмен – влиятельный человек холерического склада, и у него есть свои мысли.

"…В Украине у него есть предприятия, понятно, что он уже там 20-30 лет, я не знаю, сколько в бизнесе. А у нас бизнес и политика – это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить. При чем, к сожалению, мне кажется, это в каждой стране", – поделился украинский лидер.

Читайте такжеПришли Коломойский и Ахметов: Зеленский собрал крупный бизнес из-за коронавирусаНапомним, Владимир Зеленский до избрания на пост президента говорил, что Игорь Коломойский ему не хозяин. Зеленский утверждал, что с Коломойским у него нет никаких договоренностей насчет "службы".

Владимир Зеленский Зеленский новости Игорь Коломойский
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