Найти выход и закопать топор войны: Зеленский назвал сценарий встречи с Путиным

Переговоры с Путиным помогут понять, как Украине и России строить отношения в дальнейшем - Зеленский / УНИАН

Встреча с президентом России Владимиром Путиным должна разблокировать отношения Киева и Москвы, главам государств на таких переговорах следует найти выход из ситуации и услышать о целях сторон. После обмена мнениями можно будет сделать вывод, нужно ли продолжать диалог. Лидеры двух стран по итогам дискуссии могут объявить, что в ближайшие 5-10 лет ничего не поменяется, в то время как сейчас следует прекратить войну и научиться жить в сложившихся условиях. Об этом заявил украинский гарант Владимир Зеленский.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что встреча с главой Кремля должна разблокировать отношения между двумя странами. Президентам следует найти выход и обменяться мнениями. Если будет встреча, станет понятно, есть ли шансы на продолжение диалога.

Читайте такжеЗеленский объявил о готовности Путина признать "ЛДНР": РФ рискует выйти из "Минска""Встреча с Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам на этой встрече нужно найти выход. Сама по себе встреча – это сигнал о том, чего стороны хотят. Мы встретились, сказали то, что считаем нужным, услышали друг друга, и поняли, есть ли смысл нам через полгода встречаться и продолжать разговор", - считает Зеленский.

Также он добавил, что по итогам таких переговоров лидеры Украины и России, к примеру, могут выйти и заявить об отсутствии возможности полностью решить конфликт Москвы и Киева в ближайшие годы. Но при этом стороны могут договориться о прекращении войны и научиться жить по соседству в сложившихся на данный момент условиях.

"Президенты могут выйти со встречи и сказать: "В ближайшие 5-10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях, а пока пытаемся закопать топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живем на одной Земле". Это для Украины тоже хороший результат, потому что хуже всего жить в неопределенности", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Встреча Зеленского и Путина

Турецкий президент Реджеп Эрдоган ранее заявил, что Турция готова организовать трехстороннюю встречу президентов Эрдогана, Зеленского и Путина в Анкаре или Стамбуле. Зеленский согласен на переговоры. Ожидается ответ Путина.

Президент Зеленский сказал, что Украина пыталась организовать переговоры с Путиным на фоне ситуации с угрозой военного вторжения России. Однако в Москве не стремятся к организации разговора лидеров двух государств.

Спикер Кремля Дмитрий Песков говорит, что Москва не согласна с переговорной повесткой дня, которую предлагает Киев. Зеленский собирается говорить с Путиным по Донбассу, а российская сторона настаивает, чтобы украинцы разговаривали с российскими оккупационными администрациями "ЛДНР".

Премьер-министр Италии Марио Драги сказал, что Зеленский попросил его помочь в организации встречи с главой РФ Путиным. Итальянский глава правительства в скором времени отправится в Москву на переговоры с российским лидером.

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