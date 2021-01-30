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Зеленский объяснил, почему политиков испугал закон о референдуме

30 января 2021, 10:01
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Некоторые политики боятся людей, отметил президент.

Новый закон испугал политиков, которые боятся людей, поделился Зеленский – Зеленский новости сегодня
Закон о референдуме испугал политиков, которые боятся людей, поделился Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский утверждает, что некоторых политиков испугал закон О народовластии через украинский референдум, поскольку люди получили настоящую возможность влиять на власть.

Некоторые политики боятся людей, говорится в Telegram-канале главы государства.

Украинский лидер подчеркнул, что благодаря референдуму люди получили институционное оружие, чтобы отсекать то, что не отвечает интересам общества.

"Мы дали людям настоящую возможность осуществлять решающее влияние на власть... И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент. Поэтому, друзья-политики, привыкайте. Вам теперь всегда придется учитывать, что последнее слово будет не за вами, а за обществом", – отметил Зеленский.

  • Напомним, 26 января Верховная Рада во втором чтении приняла закон о референдуме.
  • На голосование в частности можно выносить вопросы, которые имеют общегосударственное значение, касаются изменения территории Украины или связаны с прекращением действия закона или его отдельных положений.

Владимир Зеленский референдум
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