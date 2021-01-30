Зеленский объяснил, почему политиков испугал закон о референдуме

Закон о референдуме испугал политиков, которые боятся людей, поделился Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский утверждает, что некоторых политиков испугал закон О народовластии через украинский референдум, поскольку люди получили настоящую возможность влиять на власть.

Некоторые политики боятся людей, говорится в Telegram-канале главы государства.

Украинский лидер подчеркнул, что благодаря референдуму люди получили институционное оружие, чтобы отсекать то, что не отвечает интересам общества.

"Мы дали людям настоящую возможность осуществлять решающее влияние на власть... И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент. Поэтому, друзья-политики, привыкайте. Вам теперь всегда придется учитывать, что последнее слово будет не за вами, а за обществом", – отметил Зеленский.