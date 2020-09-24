Зеленский объяснил, сколько еще мучатся из-за COVID-19

Президент Украины подчеркнул, что противодействие Covid-19 – это глобальная ответственность.
Коронавирус в Украине и в мире бушевать будет еще не один год. Причем это не последняя пандемия, с которой придется бороться мировому сообществу.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на общих дебатах мировых лидеров во время заседания 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в онлайн-режиме (на видео – с 09:20).
По убеждению украинского лидера, Covid-19 – это глобальная ответственность. Поэтому все страны должны проявить ответственность перед общей угрозой и внести свой вклад в эту борьбу. Украина в свою очередь готова помочь с продовольственной безопасностью человечества.
"К противодействию общим угрозам должно быть привлечено не 7, не 20, а, по меньшей мере, 193 страны. Сегодня становится понятно, что борьба с Covid-19 будет идти не один год. Вряд ли это последняя пандемия, сквозь которую нам придется пройти. Поэтому все мы должны выйти из нынешнего кризиса более сильными и подготовленными", – заявил Зеленский.
Ранее Зеленский распек деятельность ООН. Президент обратил внимание на необходимости изменить устав и механизмы организации.
Коронавирус в Украине и в мире – последние новости
- По состоянию на 24 сентября, в Украине зафиксированы 188106 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 23 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +3372.
- По состоянию на 24 сентября коронавирус во всем мире заразил 31779 533 человека. За сутки заразились +262446 человек.
- Ранее ученые сделали важное для борьбы с коронавирусом открытие. Исследователи смоделировали молекулярную динамику S-белка, встроенного в вирусную мембрану.
- Исследователи из Принстонского университета США составили четыре сценария развития пандемии коронавируса на ближайшие пять лет. Самым важным фактором, сдерживающим распространение Covid-19, станет формирование коллективного иммунитета.