Зеленский объяснил, сколько еще мучатся из-за COVID-19

Коронавирус в Украине и в мире - Зеленский рассказал, сколько еще мучатся / Reuters

Коронавирус в Украине и в мире бушевать будет еще не один год. Причем это не последняя пандемия, с которой придется бороться мировому сообществу.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на общих дебатах мировых лидеров во время заседания 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в онлайн-режиме (на видео – с 09:20).

По убеждению украинского лидера, Covid-19 – это глобальная ответственность. Поэтому все страны должны проявить ответственность перед общей угрозой и внести свой вклад в эту борьбу. Украина в свою очередь готова помочь с продовольственной безопасностью человечества.

"К противодействию общим угрозам должно быть привлечено не 7, не 20, а, по меньшей мере, 193 страны. Сегодня становится понятно, что борьба с Covid-19 будет идти не один год. Вряд ли это последняя пандемия, сквозь которую нам придется пройти. Поэтому все мы должны выйти из нынешнего кризиса более сильными и подготовленными", – заявил Зеленский.

Ранее Зеленский распек деятельность ООН. Президент обратил внимание на необходимости изменить устав и механизмы организации.

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