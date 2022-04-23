Зеленский признался, возможна ли сейчас военная деблокада Мариуполя

Владимир Зеленский высказался о деблокаде Мариуполя / скриншот

В ближайшее время ВСУ не готовы к деблокаде Мариуполя, и в ближайшее время ее не будет.

"Мы имеем право на военное разблокирование наших городов. И надеемся, что сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте. К военному разблокированию сегодня мы не готовы. И кстати, ребята, которые сегодня защищают "Азовсталь", именно командиры - это понимают", - заявил президент Владимир Зеленский во время пресконференции.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь находится в блокаде со стороны войск РФ с 3 марта 2022 года. Город подвергается жесточайшим нападениям со стороны российских оккупантов. Мариуполь переживает постоянные артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители вынуждены жить в подвалах. В Мариуполе гуманитарная катастрофа. Все больше людей погибают от голода. Оккупационные войска не пускают в городе гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, и бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Президент Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что ситуация в Мариуполе остается тяжелой. Мирные жители и защитники города находятся под смертельной угрозой. Захватчики пытаются призвать местных жителей в российские оккупационные войска.

Защитники Мариуполя смогли провести успешную операцию в окруженном российскими войсками городе. Им с боем удалось прорваться в порт, обеспечить огневое прикрытие, и на транспорте вывезти около 500 бойцов Госпогранслужбы и Нацполиции. Их эвакуировали на завод Азовсталь. Спецоперацию провали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие подразделения ВСУ и Нацгвардии.

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