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Зеленский рассказал о своих чувствах во время штурма Капитолия в США

1 февраля 2021, 09:35

Президент Украины подчеркнул, что был поражен этими событиями и даже не мог представить, что такое возможно в США.

Зеленский
Зеленский рассказал, насколько его поразил штурм Капитолия в США / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал штурм Капитолия в Вашингтоне ударом по демократии в США и убежден, что миру было бы очень сложно видеть Соединенные Штаты символом демократии в случае переворота.

"Мы привыкли верить, что в США есть идеальные демократические институты, где власть передается спокойно: без войн и революций – от одного президента к другому", – рассказал Зеленский интервью программе Axios, которое вышло на канале HBO.

Президент Украины подчеркнул, что был поражен этими событиями и даже не мог представить, что такое возможно в США. По мнению Зеленского, это был "сильный удар по демократии" в Америке.

Зеленский отметил, что в Украине было две революции, поэтому он понимал: подобное может происходить в мире. При этом он обратил внимание на то, что событий у Капитолия никто не ожидал.

"В Украине мы видели две революции, мы понимали, что такое может происходить и в мире. Но что это могло произойти в США? Этого никто не ожидал. Это говорит о том, что все не идеально. Я был серьезно обеспокоен, не хотел, чтобы у вас случился какой-то переворот, стрельба и не дай Бог жертвы. После такого, я считаю, миру будет сложно рассматривать США как символ демократии в мире", - добавил украинский президент.

Штурм Капитолия – о чем сообщалось ранее:

Владимир Зеленский Капитолий новости Украины
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