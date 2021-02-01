Зеленский рассказал о своих чувствах во время штурма Капитолия в США

Президент Украины подчеркнул, что был поражен этими событиями и даже не мог представить, что такое возможно в США.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал штурм Капитолия в Вашингтоне ударом по демократии в США и убежден, что миру было бы очень сложно видеть Соединенные Штаты символом демократии в случае переворота.
"Мы привыкли верить, что в США есть идеальные демократические институты, где власть передается спокойно: без войн и революций – от одного президента к другому", – рассказал Зеленский интервью программе Axios, которое вышло на канале HBO.
Президент Украины подчеркнул, что был поражен этими событиями и даже не мог представить, что такое возможно в США. По мнению Зеленского, это был "сильный удар по демократии" в Америке.
Зеленский отметил, что в Украине было две революции, поэтому он понимал: подобное может происходить в мире. При этом он обратил внимание на то, что событий у Капитолия никто не ожидал.
"В Украине мы видели две революции, мы понимали, что такое может происходить и в мире. Но что это могло произойти в США? Этого никто не ожидал. Это говорит о том, что все не идеально. Я был серьезно обеспокоен, не хотел, чтобы у вас случился какой-то переворот, стрельба и не дай Бог жертвы. После такого, я считаю, миру будет сложно рассматривать США как символ демократии в мире", - добавил украинский президент.
Штурм Капитолия – о чем сообщалось ранее:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, около десяти сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.
- 13 января Палата представителей 232 голосами объявила импичмент 45-му президенту США Дональду Трампу. Он стал первым президентом в истории Америки, которому импичмент был объявлен дважды. Политика обвинили в подстрекательстве к восстанию в стране по мотивам событий у Капитолия.