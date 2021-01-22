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Зеленский впервые поговорил с преемником Меркель - о чем шла речь

22 января 2021, 21:14

Новый лидер ХДС подчеркнул, что Украина может полагаться на преемственность политики Германии.

Зеленский поговорил с новым главой ХДС

Сегодня вечером президент Украины Владимим Зеленский поговорил по телефону с новоизбранным председателем Христианско-демократического союза Германии (ХДС), который сменит на этом посту канцлера Ангелу Меркель.

"Глава украинского государства стал первым лидером, который переговорил с новым главой ХДС сразу после подтверждения результатов выборов в партии. Президент Украины пожелал главе Христианско-демократического союза успехов в его политической деятельности", – говорится в сообщении Офис президента в пятницу, 22 января.

В ходе разговора новый лидер ХДС подчеркнул, что Украина может полагаться на преемственность политики Германии. Зеленский выразил искреннюю благодарность за это и заметил, что это очень важно для украинцев, особенно в вопросе достижения мира на Донбассе.

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"Мы высоко ценим, что благодаря именно ХДС в действующем коалиционном соглашении с социал-демократами была закреплена договоренность о мощной поддержке Украины в проведении реформ и достижении мира. Рассчитываем, что при вашей поддержке и в следующем коалиционном договоре по итогам предстоящих выборов в Бундестаг эта традиция будет продолжена", – отметил Зеленский.

Также обсуждалась возможность закрепления в будущей коалиционном соглашении европейской перспективы Украины.

"Надеемся также, что формулировка о поддержке Украиной и ее евроинтеграционного курса будут иметь еще более амбициозный характер, включая закрепление европейской перспективы Украины", – добавил Владимир Зеленский и пригласил Армина Лашета посетить Украину с визитом.

Преемник Меркель - о чем сообщалось ранее:

  • В феврале 2020 года глава политсилы Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сменила на этом посту канцлера Германии Ангелу Меркель и громогласно заявляла о намерении стать "бундесканцлерин" в 2021 году - сразу после официального окончания срока полномочий Меркель - внезапно отказалась от этого решения.
  • Действующий канцлер Ангела Меркель поддержала уход Крамп-Карренбауэр с поста главы партии.
  • Уже тогда фаворитом на пост главы ХДС СМИ называли премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета.

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