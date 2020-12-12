Президент вручил престижную награду нацгвардейцу Маркиву

Маркиву вручили награду

Глава государства Владимир Зеленский подписал указ о награждении старшего сержанта Нацгвардии Виталия Маркива орденом За мужество III степени.

Об этом говорится на сайте Офиса президента - указ был подписан по ходатайству Министерства внутренних дел 12 декабря, в день сухопутных войск.

Отмечается, что Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне.

"Украинское государство и я лично будем всегда отстаивать права наших граждан и всегда помогать им вернуться домой, в какой бы части мира они не попали в беду. Мы будем бороться за каждого нашего гражданина - это один из моих базовых принципов", - сказал Зеленский.

Напомним, вечером 3 ноября стало известно, что в Италии апелляционный суд снял все обвинения с Виталия Маркива, бойца Нацгвардии освободили из-под стражи.

Справка.Виталий Маркив был задержан при въезде в Италию 30 июня 2017 года.

В Италии нацгвардейца обвинили в причастности к гибели в 2014 году на Донбассе итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.

В 2019-м итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам заключения, несмотря на то, что прокурор просил наказание в виде 17 лет лишения свободы. МВД готовило апелляцию по делу Маркива.