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Президент вручил престижную награду нацгвардейцу Маркиву

12 декабря 2020, 19:01
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Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности.

Маркиву вручили награду

Глава государства Владимир Зеленский подписал указ о награждении старшего сержанта Нацгвардии Виталия Маркива орденом За мужество III степени.

Об этом говорится на сайте Офиса президента - указ был подписан по ходатайству Министерства внутренних дел 12 декабря, в день сухопутных войск.

Отмечается, что Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне.

"Украинское государство и я лично будем всегда отстаивать права наших граждан и всегда помогать им вернуться домой, в какой бы части мира они не попали в беду. Мы будем бороться за каждого нашего гражданина - это один из моих базовых принципов", - сказал Зеленский.

Справка.Виталий Маркив был задержан при въезде в Италию 30 июня 2017 года.

В Италии нацгвардейца обвинили в причастности к гибели в 2014 году на Донбассе итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.

В 2019-м итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам заключения, несмотря на то, что прокурор просил наказание в виде 17 лет лишения свободы. МВД готовило апелляцию по делу Маркива.

Владимир Зеленский Виталий Маркив Офис президента
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