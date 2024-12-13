Зеленский встретится с лидерами европейских стран: Reuters узнали подробности

В материале:
- Зеленский примет участие во встрече с лидерами ряда стран
- Организатором встречи выступил генсекретарь НАТО Марк Рютте
Президент Украины Владимир Зеленский в следующую среду может посетить Брюссель. Там он встретится с лидерами ряда европейских стран и стран НАТО.
По данным Reuters, Зеленский примет участие во встрече с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС в Брюсселе. Во время встречи планируют обсудить поддержку Украины в войне с Россией, пишет Главред.
Как пишет издание, встреча происходит на фоне того, что европейские страны сталкиваются с возможностью того, что США изменят свой подход к войне.
"Это не будет встреча, на которой будут приниматься конкретные решения, а скорее политическая встреча для обсуждения ближайших недель и месяцев", - сообщил источник издания.
Организатором встречи выступил генсекретарь НАТО Марк Рютте. Она состоится тогда, когда ряд лидеров должны встретиться на саммите ЕС-Западные Балканы в Брюсселе.
Вступление Украины в НАТО - последние новости
Как сообщал Главред, Украина продолжает активно работать над вступлением в НАТО, что является ключевой стратегией для обеспечения национальной безопасности, заявил Егор Чернев. Он подчеркнул, что только статья 5 Североатлантического альянса предоставляет реальные гарантии защиты, а никакие соглашения по безопасности не могут заменить полноправное членство в НАТО.
Президент также заявил, что Украина пока не может быть членом НАТО, но может получить приглашение в Альянс. Президент планирует обсудить этот вопрос с президентом США Джо Байденом.
Министерство иностранных дел Украины отметило негативный опыт Будапештского меморандума и призвало США, Великобританию и других международных партнеров поддержать кандидатуру Украины для вступления в НАТО.
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