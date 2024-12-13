Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Зеленский встретится с лидерами европейских стран: Reuters узнали подробности

Сергей Кущ
13 декабря 2024, 21:38
73
Встреча происходит на фоне того, что европейские страны сталкиваются с возможностью того, что США изменят свой подход к войне.
Зеленский встретится с лидерами европейских стран: Reuters узнали подробности
Зеленский встретится с лидерами европейских стран / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОПУ

В материале:

  • Зеленский примет участие во встрече с лидерами ряда стран
  • Организатором встречи выступил генсекретарь НАТО Марк Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский в следующую среду может посетить Брюссель. Там он встретится с лидерами ряда европейских стран и стран НАТО.

По данным Reuters, Зеленский примет участие во встрече с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС в Брюсселе. Во время встречи планируют обсудить поддержку Украины в войне с Россией, пишет Главред.

видео дня

Как пишет издание, встреча происходит на фоне того, что европейские страны сталкиваются с возможностью того, что США изменят свой подход к войне.

"Это не будет встреча, на которой будут приниматься конкретные решения, а скорее политическая встреча для обсуждения ближайших недель и месяцев", - сообщил источник издания.

Организатором встречи выступил генсекретарь НАТО Марк Рютте. Она состоится тогда, когда ряд лидеров должны встретиться на саммите ЕС-Западные Балканы в Брюсселе.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Как сообщал Главред, Украина продолжает активно работать над вступлением в НАТО, что является ключевой стратегией для обеспечения национальной безопасности, заявил Егор Чернев. Он подчеркнул, что только статья 5 Североатлантического альянса предоставляет реальные гарантии защиты, а никакие соглашения по безопасности не могут заменить полноправное членство в НАТО.

Президент также заявил, что Украина пока не может быть членом НАТО, но может получить приглашение в Альянс. Президент планирует обсудить этот вопрос с президентом США Джо Байденом.

Министерство иностранных дел Украины отметило негативный опыт Будапештского меморандума и призвало США, Великобританию и других международных партнеров поддержать кандидатуру Украины для вступления в НАТО.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар начал резко "падать": каким будет курс валют в ближайшие дни

Доллар начал резко "падать": каким будет курс валют в ближайшие дни

23:14Экономика
Трамп хочет заключить перемирие между РФ и Украиной в первый день президентства - NBC

Трамп хочет заключить перемирие между РФ и Украиной в первый день президентства - NBC

22:58Украина
Завершение войны в 2025 году: каким будет мир в Украине - NYT

Завершение войны в 2025 году: каким будет мир в Украине - NYT

21:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Страшная трагедия": Наталья Сумская сообщила о своей потери

"Страшная трагедия": Наталья Сумская сообщила о своей потери

Гороскоп на завтра 14 декабря: Стрельцам - фантастическая прибыль, Овнам - успех

Гороскоп на завтра 14 декабря: Стрельцам - фантастическая прибыль, Овнам - успех

"Трамп готов пойти на потери с украинской стороны": политолог описал опасность для Украины

"Трамп готов пойти на потери с украинской стороны": политолог описал опасность для Украины

Запах перегара исчезнет за минуту: хитрый фокус стопроцентно поможет каждому

Запах перегара исчезнет за минуту: хитрый фокус стопроцентно поможет каждому

Карта Deep State онлайн за 13 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

23:14

Доллар начал резко "падать": каким будет курс валют в ближайшие дни

22:58

Трамп хочет заключить перемирие между РФ и Украиной в первый день президентства - NBC

22:43

Медсестра назвала признаки того, что человек вот-вот умрет

21:45

Завершение войны в 2025 году: каким будет мир в Украине - NYT

21:38

Зеленский встретится с лидерами европейских стран: Reuters узнали подробности

Вопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – ЗолотарёвВопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – Золотарёв
21:24

Крупнейший оператор фиксированной связи повышает тарифы: сколько придется платить

20:55

Цены на популярный овощ в Украине рванули вверх - подорожал уже на 22%

20:55

Почему человек потеет: чего не хватает организму и сигнал опасности недуга

20:05

Трамп способен завершить войну: все решится в течение нескольких месяцев - Келлог

Реклама
20:05

Нужно найти кролика за 7 секунд: только "настоящие детективы" увидят животное

19:31

Украину накрыло сильное похолодание: когда придет потепление и будет +7

19:31

РФ готовится к новой атаке по Украине: аналитик назвал экстремально опасные даты

19:29

Дочь путиниста Киркорова срочно покинула РФ- детали

19:28

ГПСУ развеяла мифы о поставщиках снарядов на 23 млрд: есть сертификат НАТО и многолетний опытФото

19:13

РФ может снова ударить "Орешником": эксперт назвал точную дату

19:10

Масштабная атака на Украину: сегодня был установлен абсолютный рекордмнение

19:07

И духу от мышей не останется: лучшее средство избавит от грызунов навсегда

18:58

"Целеустремленная девушка": Ольга Сумская призналась, чем занимается ее дочь

18:35

График отключения света на 14 декабря: ограничения будут действовать значительно дольше

18:13

Существует угроза с двух сторон: в Польше объяснили отказ направлять войска в Украину

Реклама
18:10

"Со своей точкой зрения": беглец Влад Яма показала, как изменился его сын

18:09

В фокусе - защита неба: Зеленский провел первое заседание Технологической Ставки

17:43

Украина превосходят РФ в артиллерии в 3 раза: ВСУ удивили заявлением

17:19

ВСУ уничтожили два плацдарма РФ: разведка Эстонии раскрыла успехи Украины на фронте

17:10

Как накрутить волосы на носки: простой вау-метод с TikTok

17:03

Только чрезвычайно умные люди найдут 3 отличия за 15 секунд: сложная загадка

17:02

Как варить рис для суши: секретная добавка гарантирует потрясающий результат

17:00

После удара РФ: Сибига призвал срочно предоставить Украине системы ПВО

16:58

Весь год будете здоровыми: что нужно сделать 14 декабря - приметы

16:56

Последнее Полнолуние 2024 года: какой знак зодиака ждет грандиозный успех

16:29

"Не помогай врагу": СБУ запускает чат-бот "Спали ФСБешника"

16:24

"Об этом говорят все": Орбан похвастался, что "открыл двери" к переговорам Украины и РФ

16:17

Украину накроет оттепель: в каких областях ждать резкого потепления

16:10

Окружение ВСУ возле Курахово: военные сообщили, какая на самом деле там ситуация

15:53

"С женщинами пикантный тип общения": Женя Галич рассказал, изменял ли жене

15:38

Трамп может влупить по ядерным объектам одной из стран: о ком идет речь - WSJ

15:12

Москва может во второй раз атаковать Украину с помощью "Орешника": FT раскрыло сроки

15:10

Петр Порошенко вошел в лидеры антирейтинга депутатов-прогульщиков, - движение "ЧЕСНО"

15:02

Запах перегара исчезнет за минуту: хитрый фокус стопроцентно поможет каждому

14:57

РФ готовит новые массированные удары: какое количество атак может ждать украинцев

Реклама
14:49

Теплый лайфхак для зимних холодов: зачем хозяйки замораживают носки

14:32

Армия РФ с боями прорывается на острова: Попович оценил угрозу для Херсонщины

14:12

Аргумент для достижения соглашения: стало известно, как Трамп может положить конец войне

14:05

Звезда сериала "Крепостная" стала мамой во второй раз - фото из роддома

13:57

Водители удивятся: что означает дорожный знак авто со сломанным шлагбаумом

13:50

В Европе "поняли, откуда ветер дует": в странах НАТО увеличивают расходы на оборону – эксперт

13:34

Кабмин неожиданно делегировал закупку снарядов пограничникам: подробности актуально

13:27

Предварительные переговоры с Украиной и РФ: в США хотят приостановить войну - Гетьман

13:27

"Предложил попытаться сблизиться": Ксения Мишина отвергла украинского ведущего

13:26

Будет сохранять тепло даже в сильные морозы: как выбрать идеальное термобелье - 3 правилаВидео

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять