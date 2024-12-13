Зеленский встретится с лидерами европейских стран: Reuters узнали подробности

Встреча происходит на фоне того, что европейские страны сталкиваются с возможностью того, что США изменят свой подход к войне.

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Зеленский встретится с лидерами европейских стран / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОПУ

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Зеленский примет участие во встрече с лидерами ряда стран

Организатором встречи выступил генсекретарь НАТО Марк Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский в следующую среду может посетить Брюссель. Там он встретится с лидерами ряда европейских стран и стран НАТО.

По данным Reuters, Зеленский примет участие во встрече с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС в Брюсселе. Во время встречи планируют обсудить поддержку Украины в войне с Россией, пишет Главред.

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Как пишет издание, встреча происходит на фоне того, что европейские страны сталкиваются с возможностью того, что США изменят свой подход к войне.

"Это не будет встреча, на которой будут приниматься конкретные решения, а скорее политическая встреча для обсуждения ближайших недель и месяцев", - сообщил источник издания.

Организатором встречи выступил генсекретарь НАТО Марк Рютте. Она состоится тогда, когда ряд лидеров должны встретиться на саммите ЕС-Западные Балканы в Брюсселе.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Как сообщал Главред, Украина продолжает активно работать над вступлением в НАТО, что является ключевой стратегией для обеспечения национальной безопасности, заявил Егор Чернев. Он подчеркнул, что только статья 5 Североатлантического альянса предоставляет реальные гарантии защиты, а никакие соглашения по безопасности не могут заменить полноправное членство в НАТО.

Президент также заявил, что Украина пока не может быть членом НАТО, но может получить приглашение в Альянс. Президент планирует обсудить этот вопрос с президентом США Джо Байденом.

Министерство иностранных дел Украины отметило негативный опыт Будапештского меморандума и призвало США, Великобританию и других международных партнеров поддержать кандидатуру Украины для вступления в НАТО.

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