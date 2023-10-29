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Будут ссоры и беда: что нельзя делать 30 октября - приметы

Ангелина Подвысоцкая
29 октября 2023, 15:38
Что можно делать 30 октября. Старые приметы и серьезные запреты, которые уберегут от проблем и бедности.
Будут ссоры и беда: что нельзя делать 30 октября - приметы
Что нельзя делать 30 октября / фото: depositphotos.com/ua

30 октября церковь чтит память священномученика Зиновия и мученицы Зиновии. Они были братом и сестрой, которые росли в благочестивой семье. Они рано потеряли родителей, после чего посвятили свою жизнь служению Богу. Все свое богатство Зиновия и Зиновий отдали бедным.

Зиновий стал епископом и получил дар исцеления людей. Сестра поддерживала его в служении. Однако их начали преследовать за христианскую веру. Их вызвали на допрос к императору Диоклетиану, после чего убили мечом.

Что можно делать 30 октября

  • В этот день нужно четко спланировать все дела. Предки верили, что любая поездка в этот день принесет полезные знакомства и прибыль.
  • В этот день нужно кормить птиц. Это может привлечь в жизнь удачу.
  • Предки верили, что если в этот день встретить волка в лесу или возле дома, то скоро случится беда.

Что нельзя делать 30 октября

1. Нельзя 30 октября нарушать обещания, которые вы даете другим. Это может привлечь в жизнь неприятности.

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2. Нельзя 30 октября ссориться с родными. Это может негативно повлиять на благополучие семьи.

3. Нельзя 30 октября отказывать в помощи. Если нарушить запрет, то из-за этого вы можете оказаться в такой же ситуации.

4. Нельзя 30 октября гулять в лесу в одиночестве. Предки верили, что там можно встретить нечистую силу, которая притянет беду.

Приметы 30 октября

  • Если в этот день выпал снег, как крупа, то скоро будут сильные морозы.
  • Если синички клюют кору на деревьях, то скоро будет дождливая погода.
  • Если утром пели птицы, то погода будет холодной.
  • Если в дом прилетело много синичек, то скоро будет похолодание.
  • Если птичка села на окно, то весь год будет счастлив.

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