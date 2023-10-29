Будут ссоры и беда: что нельзя делать 30 октября - приметы

Что можно делать 30 октября. Старые приметы и серьезные запреты, которые уберегут от проблем и бедности.

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Что нельзя делать 30 октября / фото: depositphotos.com/ua

30 октября церковь чтит память священномученика Зиновия и мученицы Зиновии. Они были братом и сестрой, которые росли в благочестивой семье. Они рано потеряли родителей, после чего посвятили свою жизнь служению Богу. Все свое богатство Зиновия и Зиновий отдали бедным.

Зиновий стал епископом и получил дар исцеления людей. Сестра поддерживала его в служении. Однако их начали преследовать за христианскую веру. Их вызвали на допрос к императору Диоклетиану, после чего убили мечом.

Что можно делать 30 октября

В этот день нужно четко спланировать все дела. Предки верили, что любая поездка в этот день принесет полезные знакомства и прибыль.

В этот день нужно кормить птиц. Это может привлечь в жизнь удачу.

Предки верили, что если в этот день встретить волка в лесу или возле дома, то скоро случится беда.

Что нельзя делать 30 октября

1. Нельзя 30 октября нарушать обещания, которые вы даете другим. Это может привлечь в жизнь неприятности.

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2. Нельзя 30 октября ссориться с родными. Это может негативно повлиять на благополучие семьи.

3. Нельзя 30 октября отказывать в помощи. Если нарушить запрет, то из-за этого вы можете оказаться в такой же ситуации.

4. Нельзя 30 октября гулять в лесу в одиночестве. Предки верили, что там можно встретить нечистую силу, которая притянет беду.

Приметы 30 октября

Если в этот день выпал снег, как крупа, то скоро будут сильные морозы.

Если синички клюют кору на деревьях, то скоро будет дождливая погода.

Если утром пели птицы, то погода будет холодной.

Если в дом прилетело много синичек, то скоро будет похолодание.

Если птичка села на окно, то весь год будет счастлив.

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