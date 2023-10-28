Как в ночь на 29 октября привлечь большую удачу: приметы во время перевода часов

Украина переходит на зимнее время. Все важные приметы про часы и толкование снов.

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Перевод часов на зимнее время приметы / Коллаж Главред, фото pixabay

Украина каждый год в последние выходные октября переходит на зимнее время. В 2023 году их переводят в ночь на воскресенье, 29 октября.

Как переводим часы на зимнее время 2023

Украинцы должны перевести стрелки часов на один час назад. Так в ночь на 29 октября, в 04:00 часы нужно будет перевести на 03:00. Это значит, что утром воскресенья украинцы будут спать на час дольше.

Главред расскажет, какие приметы существуют в ночь с 28 на 29 октября.

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Толкование снов с 28 на 29 октября - приметы

Эксперты говорят, что не стоит верить тому, что приснилось в ночь с 28 на 29 октября. Часто это не только обман, но и противоположность действительности.

Сон, приснившийся с 28 на 29 октября, стоит трактовать с точностью до наоборот.

Приснилось в ночь перевода часов, что ничего не получается? В реальной жизни смело беритесь за любое дело. Вы не только справитесь со всеми трудностям, но и добьетесь хороших результатов.

Если приснилось ссора с родными и близкими, то наяву отношения станут еще крепче.

Приснился тяжелый сон в ночь с 28 на 29 октября? Он не принесет вам плохих вестей. Ждите позитивных изменений в ближайшие дни.

Чтобы привлечь удачу, стоит во время перевода стрелок часов загадать заветное желание. Раньше верили, что оно обязательно сбудется до следующего перевода часов на летнее время.

Приметы про часы

Во время перевода часов упали настенные часы и разбились, то в семье случится беда.

Если случайно разбили наручные часы, то нужно сдать сразу их в ремонт.

Если потеряли часы, и не успели перевести время, то к ссоре с близкими.

Если нашли часы, то ждать большого достатка.

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