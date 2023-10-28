Как в ночь на 29 октября привлечь большую удачу: приметы во время перевода часов

Украина переходит на зимнее время. Все важные приметы про часы и толкование снов.
Украина каждый год в последние выходные октября переходит на зимнее время. В 2023 году их переводят в ночь на воскресенье, 29 октября.
Как переводим часы на зимнее время 2023
Украинцы должны перевести стрелки часов на один час назад. Так в ночь на 29 октября, в 04:00 часы нужно будет перевести на 03:00. Это значит, что утром воскресенья украинцы будут спать на час дольше.
Главред расскажет, какие приметы существуют в ночь с 28 на 29 октября.
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Толкование снов с 28 на 29 октября - приметы
- Эксперты говорят, что не стоит верить тому, что приснилось в ночь с 28 на 29 октября. Часто это не только обман, но и противоположность действительности.
- Сон, приснившийся с 28 на 29 октября, стоит трактовать с точностью до наоборот.
- Приснилось в ночь перевода часов, что ничего не получается? В реальной жизни смело беритесь за любое дело. Вы не только справитесь со всеми трудностям, но и добьетесь хороших результатов.
- Если приснилось ссора с родными и близкими, то наяву отношения станут еще крепче.
- Приснился тяжелый сон в ночь с 28 на 29 октября? Он не принесет вам плохих вестей. Ждите позитивных изменений в ближайшие дни.
- Чтобы привлечь удачу, стоит во время перевода стрелок часов загадать заветное желание. Раньше верили, что оно обязательно сбудется до следующего перевода часов на летнее время.
Приметы про часы
- Во время перевода часов упали настенные часы и разбились, то в семье случится беда.
- Если случайно разбили наручные часы, то нужно сдать сразу их в ремонт.
- Если потеряли часы, и не успели перевести время, то к ссоре с близкими.
- Если нашли часы, то ждать большого достатка.
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