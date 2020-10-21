Как загадать желание в звездопад Ориониды 2020: советы экспертов

Желание нужно сформулировать до поиска падающей звезды, отметили эксперты / Reuters

Совсем скоро наступит пик метеорного потока из созвездия Орион, который называют звездопадом Ориониды. Эксперты посоветовали, как загадать желание, чтобы оно сбылось.

Перед тем, как искать падающую звезду, необходимо придумать емкое и короткое желание, пишет slovofraza.com.

По словам экспертов, чтобы желание быстрее воплотилось в жизнь, нужно его написать на бумаге и носить с собой.

"Даже в пасмурную погоду, когда не видно неба, можно вслух произнести мечту, и она обязательно исполнится… Самым лучшим способом исполнить свою мечту будет просьба о том, чтобы быстрее достичь цели в уже начатом деле", – говорится в материале.

Эксперты добавили, что некоторые желание нельзя загадывать.

Звездопад 2020 – какие желания нельзя загадывать:

Желания, которые не могут быть воплощены в жизнь;

Корыстные желания;

Желания, которые вредят другим.